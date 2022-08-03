功夫茶：衞生黑點遍全港　改善市容話就易

香港本月又將搞清潔運動，講起就唏噓！呢，清潔香港運動由上世紀60年代搞到依家，搞咗逾60年，成果就係全港18區，區區見垃圾，處處現鼠患！清潔香港運動，實情好似打場大風，執塊樹葉，可以說完全失敗！

各位，由上世紀60、70年代嘅「平安小姐」、「一雙怒目而視的雙眼」、「垃圾蟲」；到2003、2009、2013及2015年舉行嘅「全城清潔」運動，以至乜嘢「藍天行動」、「家是香港」等，總之，清潔香港，人人有責啦！運動多口號勁！之不過，60多年彈指一揮過，依然處處見到老鼠大過貓，垃圾、發泡膠箱、污水等圍城！

呢嗱！尋日有政黨公布「全港衞生黑點巡查行動」報告，結果發現港島區有29個，新界區有45個，九龍區最多有68個。九龍區「獨佔鰲頭」絕無懸念，因油尖旺、深水埗食肆多，「三無大廈」又多，「老鼠出沒注意」嘅街市亦多；本報去年嘅「新聞專輯」已跨版詳盡報道，「髒港」受盡摧殘，凡我讀者，恐怕依然記憶猶新！

政黨公布嘅資料頗詳盡，當中九成衞生黑點出現喺社區至少3個月，包括鼠患、棄置廢物等問題。有議員期望政府除進行短期清潔，長遠亦應了解黑點嘅成因，並主動去處理。該政黨又指出，衞生黑點之所以咁多，源於政府部門權責不清，缺乏可統一處理部門。不同部門基於不同本位，處理衞生問題手法與重視程度均不同，很多時便「禮貌周周，你推我讓」，令衞生黑點未能得到解決。

嗱！有議員舉淘大花園後山嘅鼠患問題為例，指該地嘅鼠患已數年，食環署就話因土地業權屬地政署而未有主動處理。為咗避免各部門大耍太極推手，該政黨要求設立一個部門集中處理所有嘅衞生問題，而且喺處理上，不能「放煙花式」嘅「一秒新市容」。呢方面涉及日常清潔嘅連貫性，搞清潔運動唔係愈多大龍鳳愈巴閉，皆因有姿勢冇實際又係廢，一暴十寒盞嘥氣！

搞清潔要精準，唔係做騷，更要對症下藥，有關部門做嘢最低限度要認真啲，申訴專員早前揭部分前線人員放置有毒鼠餌都出錯，譬如包裝袋冇開孔影響成效！見微知著，清潔香港要「以結果為目標」，豈能不講求做實事和效率？已故作家柏楊直斥凡有國人聚居處，必定髒、亂、吵！香港話晒都係文明城市、國際金融中心，搞清潔搞到一塌糊塗，高官思之不覺羞愧嗎？功夫茶希望各部門真誠為港，食環署更要下定決心改革積弊與陋習！否則清潔運動年年搞，年年都係瞎折騰得個吉！