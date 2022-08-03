正論：疫下加租甚糟糕　港人有冤無路訴

本港昨日看似風和日麗，好一番太平盛世的景象；實際上卻是危機四伏，稍一不慎隨時萬劫不復。困擾港人多時的疫情、百廢待興的經濟，還有一觸即發的台海局勢，就連市場也不看好香港前景，港股急挫476點，再度跌破2萬點大關。諸多不利因素之下，港人無不盼望新一屆政府能雪中送炭，拯救黎民於水深火熱之中；殊不知，港府不但視若無睹，更擬增加公屋租金，教市民大失所望。港府如此不近人情，叫港人如何自處？

房委會每兩年會按照公屋住戶收入的變化進行檢討，以調整公屋租金水平。縱然立法會下周一才開會討論，惟昨日已有消息指出，房委會計劃今年加租1.17%，租金實際加幅金額大約為每月5至66元。誠然，今次公屋加租幅度相對溫和，而且房委會又建議寬免首12個月的實際加幅金額，抵銷了有關加幅；然而，倘若今年亦通過加租，將是12年來連續第7次加租，把公屋租金推到新高位。之前6次加租時，本港依然百業興盛，市民普遍收入上升，實屬無可厚非；但如今經濟委靡，失業大軍與日俱增，港府倘若此時加租，必然招來民怨！

雖說公屋加租並非港府一意孤行，而是由既有的公屋租金調整機制所決定。房委會通過抽樣統計調查，剔除「富戶」、其他高收入非一般租戶及綜援戶後，再對比2019年及2021年的公屋住戶每月平均家庭收入；在得出增幅後，再提出相應的加租幅度。但是，本港第5波疫情是從今年年初才大爆發，房委會以2021年的數據作為依據，根本未能顧及第5波疫情對港人所造成的影響。

縱然撇開其他不利因素不說，港人至今尚未捱過疫情難關。新冠疫情連日來反反覆覆，昨日新增的本地確診宗數多達3,889宗，雖然較前一天稍為回落，但是仍處於高位，短期內看不到「清零」的希望。疫情難以「清零」，意味着港府絕不可能進一步放寬防疫措施，通關更是紙上談兵，經濟又如何復甦？須知道，「倒閉潮」看似結束，但大部分商戶仍在苦苦掙扎，打工仔自然人人自危，擔心僱主為削減開支裁員，飯碗隨時不保。在朝不保夕的心態下，誰又不想儲多個錢，以防不測；對於「手停口停」的基層家庭而言，更是「慳得一蚊得一蚊」！

官員們常把「紓解民困」掛在口邊，惟疫下加租與之背道而馳，難免予人「講一套，做一套」之感。民生窘迫，港府理應體恤民情，打破常規，選擇與市民同度時艱，而非火上加油，在本來已不富裕的家庭手中，榨取更多金錢！事實上，在公屋加租消息傳開後，坊間已出現激烈反響，愈來愈多聲音要求房委會延長寬免加租時限至24個月。值得慶幸的是，公屋今年加租未成定局，尚有討論空間，且看看今屆政府會否從善如流，抑或繼續漠視民意，任由港人生活於水深火熱之中！