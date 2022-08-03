世界視線：亞洲行謀定後動　佩洛西不忘訪台

美國眾議院議長佩洛西的亞洲之行中，台灣並不在公開行程中。不過，她完成馬來西亞行程後，乘專機繞了一個大圈飛往台北。佩洛西突擊訪台猶如踏上橫亘萬丈深淵的獨木橋，稍有不慎將粉身碎骨，更令中美兵戎相見。本周既漫長又充滿變數，將在中美關係史上寫下重要一筆。

佩洛西一開始便故布疑陣，令人摸不清她的專機首站降落地點，直至出發前數小時才公布。當外界看到官方行程沒有列入台灣時，不禁舒了一口氣。但好戲在後頭，美台不斷放風稱佩洛西專機乘夜色降落台北松山機場，留宿一夜後與台方政要會面。佩洛西專機選擇迂迴飛行路線，刻意避開南海解放軍的雷達。無獨有偶，從南海北上的美國海軍航空母艦列根號打擊群連日航行後，抵達台灣東部外海；兩棲突擊艦的黎波里號、美利堅號，分別在沖繩及長崎附近。

多架美軍空中加油機亦飛抵沖繩，準備支援上述3艦的艦載機及駐日美軍戰機。列根號艦載F/A-18超級大黃蜂戰機作戰半徑是722公里，的黎波里號及美利堅號的F35B隱形戰機則是935公里，在空中加油機支援下可增加滯空時間，減少燃料裝載量及攜帶更多武器。從美軍的動向來看，已準備好替佩洛西專機護航。

就在美軍機群隱約出沒在太平洋上空之際，解放軍迎來了建軍95周年紀念。作為伸向太平洋的利劍，隨時擔負解放台灣任務的東部戰區，近日展開戰機夜間演習，針鋒相對回應佩洛西的舉動。而且，東部戰區亦作出強硬警告，聲言「嚴陣以待，聽令而戰，埋葬一切來犯之敵，向着聯戰勝戰前進」。台海掀起的驚濤駭浪，遠在千里的朝鮮半島也清楚感受到，南韓總統尹錫悅取消假期，或多或少是準備應對北韓隨時挑釁。畢竟，台海與朝鮮半島自韓戰開始，便是彼此牽連的中美角力場。

佩洛西以三權分立為擋箭牌，展開令美國軍政界膽戰心驚的亞洲之行，每一個決定都會帶來難以估計的後果，改變歷史在於一念之間。經過半世紀發展，中美關係已出現根本變化，太平洋是兩國生存關鍵，海洋是兩國競爭核心，台灣的未來將左右中美的治亂興衰。