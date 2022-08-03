人民幣貶值並不是沒有代價的。

貶值雖說是為了增加出口的競爭力，但實際上使出口商品貶值，生產商需用更多國內資源和勞動生產來換取貶值前同等的收入。美元出口收入賺取更多人民幣，大多歸於貿易商等中間商人，包括美國進口商的代理，這個利益並不全部留在國內。與此同時，進口的成本因貶值而貴了，例如中國大量依賴進口的石油、天然氣、礦產，貶值帶來的進口成本上升與國際市場價格的上升，二者形成對中國經濟的雙重代價。

人民幣貶值也會產生市場信心變化。人民幣資產的貶值方便國外利用美元低價收購，產生暴利，特別是當海外金融力量在香港和內地股市迫使企業股價下降，可利用美元趁機搜購，帶給外來投資者匯率與股價的雙重利潤。人民幣貶值使海外投資者，包括購買中國債券、股票，以及離岸存款的，都會出現匯率損失，引發不安，容易驅使他們為迴避進一步貶值的風險而拋售，進一步加劇了人民幣市場和資產貶值的壓力，阻礙未來的投資者。

人民幣匯率的強弱也容易被認作為中國經濟與政治的強弱標誌，影響所及，便不僅只在金融與經濟的範疇，而擴及政治和海外形象方面。尤其是現今美國為首的國際輿論不停地在妖魔化中國，詆毀中國任何的成就，人民幣貶值便給予在言論上攻擊中國的理由。在香港與台灣，人民幣匯率甚且成為中國國力和經濟安穩發展的標誌，貶值便讓不少人對中國的信心動搖，尤其是投資在人民幣資產者，怨言與不安的情緒增加，不利中國與西方競爭中爭取海外民心。

一說美國利率上升之勢會在中短期終止，亦有說美元現時強勢大有可能很快轉入弱勢的周期。這些從國際趨勢與美國結構矛盾而言，應不錯誤，但是甚麼時候才可見逆勢出現呢？在此之前，人民幣貶值帶來的代價或損失有多少呢？

美元是用政治和金融之力支撐，但底子虛弱，只是沒有國家敢與它對抗（俄羅斯除外，可是力量不足）。若人民幣不貶反升或至少維持穩定，將可對美元升勢產生壓力，擾亂美國用美元強勢帶來的種種政治與經濟金融企圖，甚至衝擊美國吸納外資的走勢。在國際上用人民幣強勢來擴大外貿吸引資金和推動與其他貨幣聯手合作，戰略上意義重大，人民幣匯率便是重要的戰略手段。