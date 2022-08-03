最近收到讀者電郵——柳扶風老師：看到你在《東方日報》兩篇寫律政的文，很有同感。律政問題積重難返，大狀們高高在上，自我封閉，風雨不透，戴上假髮他們自恃高人一等，回歸25年了真是可悲可嘆。各界包括特首司長們都在學習習主席講話，唯獨沒有見到法律界的聲音，是律政司司長無能嗎？大律師公會和律師會不給面子？是這些原因組不了局嗎？還是無視習主席的講話，依然我行我素。想問司長，是否在課堂真正學習過憲法和香港《基本法》，成績是幾分，應公開於市民，如果沒有學過，先回大學課堂深造，然後做官才是真的對香港好。

香港市民早就對「律政問題積重難返」強烈不滿，對大狀們自我封閉，戴上假髮自恃高人一等強烈不滿，要求他們反省、查找問題和司法改革的呼聲不絕於耳。然而直到今天，新律政司司長上任還像其前任一般，矢口否認司法領域問題的存在，拒絕反思和改革，還賴是有人抹黑司法界，於是他們「刀口向外」，口口聲聲要向市民宣傳「法治」，他們還是一副高高在上的樣子。

稍微想想就可明白，他們不承認香港回歸以來司法界「自我賦權」，挑戰全國人大常委會對《基本法》的解釋權和一系列決定，挑戰《港區國安法》的實施，明目張膽的為某些亂港之人提供保護傘，甚至有人編寫教參與暴亂者如何與警察周旋、拒捕和打官司的小冊子。對這些事實都視而不見，他們怎麼可能承認香港司法出了問題？他們把殖民文化的象徵——戴假髮視之為「法庭莊嚴」，執意保留，又怎麼可能不堅拒司法改革？

這些問題都出在人的身上，出現在人的思想和立場方面。同樣重要的是，香港的司法體系是針插不入、水潑不進的「獨立王國」，新形勢下中央全面管治權也無奈其何。要打破這些，只有派駐工作組，先從思想教育入手，反省需要整改的問題，促其自我革新，如果換思想不行就換人。