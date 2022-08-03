台海局勢不斷升溫之際，一篇去年12月發表於外國傳媒的文章再度在網上流傳，該文題為《戰略家承認西方正在煽動中國參戰》，詳細分析了美國不斷在台海攪局的戰略目的，就是為了激怒並迫使中國大陸對台動武，從而引發戰爭，製造一場災難，以便渾水摸魚，同時阻止中國崛起，「用台灣人的血肉，換回美國在亞洲及世界的地位」。

沒錯，美國一向唯恐天下不亂，到處煽風點火，一切都是為了維護本身霸權。它在烏克蘭問題上已經使用過這一招，千方百計挑動戰爭，然後糾集盟友制裁俄羅斯，以犧牲烏克蘭人的生命，來達到消耗俄羅斯和綁架歐洲的目的。但令老美意料不到的是，俄羅斯並沒有被其瘋狂制裁壓垮，反而愈戰愈勇。現在台海局勢也正朝着這個方向發展，距離戰爭愈來愈近，美國的陰謀能得逞嗎？萬一台海爆發戰爭，美國能得到甚麼？

可以斷言，美國對俄羅斯無可奈何，對中國更休想佔得便宜。萬一台海真的爆發戰爭，美國根本不敢直接派兵介入，充其量只能像援助烏克蘭那樣為台灣提供武器，但台灣是一個海島，只要大陸封鎖海域和空域，美國就只能望洋興嘆。當然，美國可以拉攏盟友經濟制裁中國，像對付俄羅斯那樣，但不可不知，中國經濟體積和綜合實力遠勝俄羅斯，某些方面甚至已超過美國，何懼之有。美西方對俄制裁遭遇反噬，對華制裁更將自食其果。

天下本無事，庸人自擾之。美國經常強調反對改變台海現狀，其實不斷在改變現狀的正是美國及台灣當局，台海本來風平浪靜，他們偏要興風作浪，攪得周天寒徹，大家都不得安寧。老美妄圖以犧牲台灣人的生命，換取美國再次偉大，這個如意算盤注定打不響。道理很簡單，雖然中方不希望發生戰爭，但美方肆意踩踏台海底線，中方退無可退，只能下決心採取武統，不出手則已，一出手必是雷霆萬鈞。除非美國真的想跟中國大陸玉石俱焚，否則只能滾得遠遠，從此再也無法插手台灣問題，美國霸權也將由此走向末路。

君不見，堂堂美國第3號政治人物的眾議院議長佩洛西，訪問台灣也要鬼鬼祟祟，本身就是一個國際笑話。美國枉自稱霸世界數十年，所有面子都被這位老太婆丟盡了，而她猶自我感覺良好，可見美國政客確實是一蟹不如一蟹。