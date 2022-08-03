第5波新冠疫情打擊經濟，本港外貿表現疲弱。本地生產總值繼第一季按年下跌3.9%，第二季續跌1.4%。貨品出口跌幅加劇，按年跌8.6%。經濟連續兩季收縮，香港已步入技術性衰退。

政府發言人解釋，經濟在第二季有改善，但程度較預期小。近期確診數字回升及金融狀況收緊，影響季度後期復甦勢頭；環球需求減弱，內地與香港的跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港出口造成嚴重影響，預計全球經濟前景惡化，今年餘下時間將繼續拖累香港出口表現；又指烏克蘭局勢緊張，令先進經濟體通脹高企，多間主要央行加大力度收緊貨幣政策。一言以蔽之，香港內外交困。

事實上，香港作為細小外向型經濟體，外圍稍有風吹草動都無法獨善其身，如今對內未能通關，對外又未能接軌，對經濟打擊巨大。港府認為本地經濟有改善，這是因為防疫要求較前放寬加上消費券刺激，但防疫措施一日不全面解除，入境限制一日繼續，一旦消費券效應消失，本地經濟勢必無以為繼。

港府近日不斷放風，指已放棄與內地通關，改為謀求與國際接軌，11月有望將入境防疫措施鬆綁。醫衞局局長盧寵茂早前表示，港府將會推出「紅黃碼」，紅碼適用於確診者，黃碼適用於入境者。此外，消息指港府計劃將「紅黃碼」和放寬入境者酒店隔離日數同步推出，目前正考慮兩個方案，分別是5天酒店隔離、兩日黃碼限制的「5+2」方案，以及4天酒店隔離、3日黃碼限制的「4+3」方案，但無論是哪個方案，只要入境隔離措施仍然保留，都是假通關而已。但願這些只是過渡措施，到了11月可以回到疫前狀態，否則入境依舊限制重重，無法吸引觀光客，經濟只能繼續一沉不起。