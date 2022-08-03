海峽兩岸的局勢瞬息萬變，直至本文執筆的一刻，美國眾議院議長佩洛西訪問台灣之旅，並無宣布放棄。對美方今趟的挑釁行為，解放軍如何回應，目前尚未完全知曉，反倒是種種迹象顯示，美國軍方未必想將事情鬧大，他們正盡量將調子壓低，不停向中國發放曲線訊息，表明不想為佩洛西這個婆娘，而跟解放軍全面開戰。

美國前總統特朗普任內，跟北韓的關係一度緊張，雙方都揚言不惜一戰。當時，五角大樓曾經指令3個航空母艦戰鬥群駛向朝鮮半島。中國的軍力可能是北韓的10倍，如果美軍當真有意來犯，恐怕將11艘航母全部駛到中國沿海，亦不為過。但據說，目前只有一個美軍航母戰鬥群在台海附近，此舉可謂聊勝於無，不像是要傾力出擊的模樣。

現時美國最先進的戰機是F35，另外，因為電影《壯志凌雲：獨行俠》大收旺場，使超級大黃蜂戰機也成為全球今年最受矚目的空中殺手之一。然而，近日美軍突然宣布，由7月19日開始，大批F35、大黃蜂、超級大黃蜂等戰機，因機械故障而要維修檢查，為時90天。中美兩國一旦在台海爆發軍事衝突，雙方戰機強弱，是決勝的關鍵因素。如今五角大樓卻說，不少超級戰機正在休整，此舉無異於賞了「佩婦人」一記耳光，那是在告訴她，美國軍人不想為她而戰。

佩洛西從來都是一個麻煩人，常帶三分任性，她就曾經在特朗普面前，一手撕掉對方剛剛宣讀完的《國情咨文》文稿。而現任總統拜登跟佩洛西的關係，雖然不至於太壞，但是這個婦人素來我行我素。早前美國軍方已經透過拜登之口，表明不支持台灣之旅，佩婦人偏是不聽，大抵五角大樓也是拿她沒法。