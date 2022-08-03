因應美國祭出眾議院議長佩洛西可能訪台的挑釁，中國外交部重申中方嚴陣以待，解放軍東部戰區亦發出「埋葬一切來犯之敵」的強烈警告，就在美方派出三大主力艦駛近台海，擬為佩洛西保駕護航，台海戰雲密布之際，美方突宣布已派出無人機殺死阿蓋德組織最高領袖扎瓦希里，有沒有人借此耀武揚威，先為自己壯一壯膽，藉得各界深究。

適值中美關係愈發升溫之時，山姆大叔大開殺戒，究竟是純屬巧合還是有心故意為之，端看閣下如何看待2017年時任總統特朗普在佛羅里達州宴請中國國家主席習近平時，美方突向敍利亞一個曾供俄軍使用的空軍基地發動閃電式攻擊，一分鐘內狂射59枚戰斧巡航導彈。特氏雖聲稱行動是為了懲罰敍利亞政府軍用化武攻擊平民，可是最少9名平民被迫陪葬，多人受傷。事後有分析指特老頭還故意在席間向中方談及美方剛進行了攻擊行動，目的是在運用特氏獨有的談判技巧，以收震懾對手之效。

回看今次台海緊張局勢，正當白宮日前才剛公布總統拜登短時間內再度確診新冠，外界還在揣測是不是有人又想稱病退到各界焦點之外，由得始作俑者佩洛西自行拆彈，拜老頭卻出其不意宣布美方又進行了殺戮行動，扎瓦希里之死有沒有時間上的考慮？報道指，美國情報部門堅信剷除扎瓦希里，且無其他人員傷亡，但願行動中沒有平民遭殃，否則真是造孽太深。

白宮國家安全委員會發言人柯比指佩洛西有權決定是否訪台，又指過往也有眾議院議長訪台。1997年時任議長金里奇訪台，中美關係還未鬧僵，美國尚未將中國視為對手，更沒有一個總統竟搬出新冠病毒來自武漢實驗室，卻以「我看到很多證據，但不能告訴你」來造謠生事，二者豈能相提並論？