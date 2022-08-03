聯合國人權事務委員會早前發布有關香港實施《公民權利和政治權利國際公約》報告審議結論，質疑港府在處理國安法、集會、言論自由及新選舉制度等方面影響人權保障，要求港府廢除《港區國安法》及停止相關執法行動。筆者認為，所謂報告對特區作出的批評毫無事實根據，香港的人權狀況不容歪曲抹黑。

首先，《公約》所確認的一些權利和自由並非絕對，並訂明在有必要保障包括國家安全、公共安全、公共秩序或他人的權利和自由時，可依法律規定對部分權利和自由作出限制，因此全國人大授權其常委會制訂《港區國安法》，本身便符合《公約》相關規定。其次，維護國家安全，對每個國家而言都是天經地義，國安立法亦是各國普遍實踐，歐盟國家也不例外。《港區國安法》的立法完全符合國際慣例，其他國家絕不應因政治目的而詆毀它。

第三，委員會聲稱國安法就國家安全概念缺乏明確的釋義，更是匪夷所思。《港區國安法》主要禁止分裂國家、顛覆國家政權、恐怖主義活動，以及勾結境外勢力危害國家安全的罪行，有非常明確的定義和規定，其構成元素、刑罰、減刑因素和其他後果已清楚列出，正如特區內任何法律一樣，對香港每一個人平等適用，奉公守法者不會誤墮法網。有關評論或聲明似乎意指某種政治背景的人不應受到法律制裁，令人感到震驚，如果有人可以凌駕於法律之上，香港還是法治之區嗎？

正如外交部駐港公署發言人指出，香港的人權狀況好不好，只有生活在香港的廣大市民最有發言權！國安法實施及完善選舉制度後，香港走出黑暴陰霾，由亂轉治，由治及興，只有築牢「一國」的安全底線，香港才能真正實現長治久安。