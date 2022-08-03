愛國、愛國立場、愛國思想的追求成道德標準，這3項首次成為政府這樣重視和擺在第一位要求公務員，雖遲了25年，但遲到總好過無到。公務員事務局局長楊何蓓茵日前說：「公務員對特區政府、對國家的忠誠是最前面的『1』，專業能力是後面的『0』。若沒有忠誠，或對『一國兩制』方針理解不透徹，即使專業能力再高，也會影響到香港能否再提升一個台階，包括提升管治能力、儲備更多發展動能等。」

楊何蓓茵指出，新一屆政府會投放更多資源培訓公務員，但絕對不是要求公務員只是做好一份工這樣低層次。公務員是落實一國兩制的關鍵環節，公務員首先是愛自己的國家。公務員事務局局長對公務員要愛國的要求，其實就是最基本的入門。既然要落實一國兩制、港人治港，公務員對前提的一個國家、對自己的祖國不認同、不認知、無感情，甚至身在漢營心在曹，能做好公務員本分的公職工作嗎？所以，局長的話只是最低和最基本的要求。

醫務衞生局局長盧寵茂之前接受港台《鏗鏘集》主持的敵意訪問，主持人挑釁問：「表達愛國會否傷害作為醫生和學者的階級？」盧寵茂直截了當答：「我覺得愛國並非政治，等於孝順，孝順是否政治？對父母並不是政治。父母只有一對，國家也只有一個。」主持進一步挑撥：「你這種愛國立場在這段時間非常清晰。」盧即回應：「我覺得如果國家好，我為何不開心呢？……猶如你的家庭不好，你應該不開心。若你的家庭好，你應該開心，對不對？那是人的自然反應。如果相反，我覺得那人有點問題。」盧寵茂用常理秒殺港台主持人挑撥不愛國的歪理。特首申明對國家的忠誠和兩位局長表達愛國的鮮明立場，香港青年有救了！