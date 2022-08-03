夏日炎炎正好眠！哥，今日瞓夠未？這是個奇怪嘅城市，當我昨日展讀本報時，腦海竟不期然有了以上嘅念頭！酷熱天氣警告下，經常戶外工作嘅清潔工休息設施不足。本報關心民生關心社會，尋日獨家直擊部分公廁及垃圾站休息室環境惡劣。呢，炮台山有公廁嘅流動休息室，炎夏侷促，清潔工指室內高達攝氏40度，難以喺室內休息及用膳；旺角及灣仔有垃圾站嘅更衣室和休息設施疑欠妥，前者設置密封更衣室，卻被外人闖入便溺至臭氣沖天。

另一邊卻風景獨好！日前一名軍裝男警被拍到喺銅鑼灣維景酒店嘅國安公署當值期間，卸槍、脫鞋、戴眼罩，躺平喺休息室椅上大覺瞓，當值期間「蛇王」，完全不設防，問你服未？夏日炎炎，原本應該問：今日飲夠水未？之不過變幻才是永恒，依家要問：今日瞓夠未？各位，尋日本報又刊載警員大覺瞓圖片，今趟就斯文好多，起碼冇除鞋戴眼罩，拉張有靠背椅傍住側旁，睇唔到其佩槍是否跟身！

曾國藩說過，帶勇之人，第一要才堪治民，第二要不怕死，第三要不計名利，第四要耐受辛苦。如今看來，要加多項：敵得住睡魔！否則，當值瞓到如死豬，你估真係有特異功能——「夢中護國安」咩！老朽睇曾國藩傳記，知道佢訓練湘軍有一手，營中必須有「三勤」：勤點名、勤操練、勤站營牆。勤點名則士兵不能私出遊蕩，勤操練則士兵體魄強健，勤站營牆則日日如臨大敵，戰時方能鎮定。曾國藩以不睡懶覺、不撒謊嚴繩佢哋，能做到呢兩項就可以達到「誠敬」，能誠敬就能負巨艱、當大難，咁又點會不設防瞓到死豬咁呢？

香港警隊要重拾聲譽，看來要從「三勤」偷師，更要動大手術，認真去瘀除黑拆保護傘！