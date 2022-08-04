產評：港元聯匯非永恒　與時並進免折騰

身處中美博弈的百年變局，世界經濟發展版圖正在急速轉變，無論是經濟體、企業抑或投資者，都得「思變」，以適應世界新棋局！處於中美的夾縫之中，香港得設法保住國際金融中心地位，貨幣穩定是重中之重。港元奉行與美元掛鈎的聯匯制度，大前提是須切合香港的利益，而非永恒不變。在「半球化」趨勢下，地緣政治風險前所未有，港府得與時並進，主動檢討貨幣制度，做好應對危機的預案，以支持金融市場長期穩定發展。反正「窮則變，變則通」，巨變既是無法改變，就得設法安之。

首先須弄清楚的一個概念，貨幣制度是經濟體以法律形式確定的貨幣流通結構和組織形式。香港作為一個國際金融中心，其法律制度及市場基建完善，與國際接軌，監管體系獨立性獲得國際認受，支持着貨幣體系運作。在此基礎上，港元與美元掛鈎的聯匯制度，如國際學者所言，僅為一個「貨幣定價」的問題，香港可跟美元掛鈎，亦可跟其他貨幣甚至一籃子貨幣掛鈎，也能當好作為國家的國際金融中心的角色。

事實上，如今世界經濟秩序在變，尤其港美經濟與貨幣政策變得不同步，美元信用下降，半球化與網絡經濟興起，正不斷創新國際貿易支付結算模式。香港要保持競爭力，應對突如其來的地緣政治風險衝擊，得思考如何優化貨幣政策，研議革新誠非禁忌，反而是一個負責任的政府財金政策部門須因時制宜，主動調研籌劃的重點工作。

隨着全球供應鏈大洗牌，東西分裂，中美博弈，不少經濟體傾向「不選邊站」，以本身的利益為任何經貿決定的依歸，故隨着全球化進行重塑，在新結構形成之前，發展將會以地區化取代，商品交易結算以本幣進行漸漸成為一個新趨勢，意味國際沿用主流的美元支付結算模式，市佔率將會持續下降，亦即所謂「去美元化」。國際貨幣基金組織（IMF）按照各國的國際貿易及金融體量劃分比例的特別提款權（SDR）貨幣籃子，近次調整後權重是美元43.38%、歐元29.31%、人民幣12.28%、日圓7.59%、英鎊7.44%，值得香港在優化貨幣制度時作為參考。反正要維持港元作為國際貨幣，絕非僅百分百與美元掛鈎這一途。

無可否認，刻下中美關係緊張，港元的去向更受外界注視，市場討論愈演愈烈。惟一點也不能否認的是，香港作為亞洲區最大的國際交易美元結算中心，若港元與美元脫鈎，對美國而言或許是禍不是福，說不定會加快全球去美元化，得不償失。台海局勢一旦傳來炮火聲，中美關係無法修補，港元與美元脫鈎的可能性還是不能完全排除，這一風險預案也應早在中港兩地監管的戰略考慮之列。香港要應對貨幣危機，維持監管體系和資本市場運作，內地就成為最大的後盾。

所謂「窮則變，變則通」，圍繞美元霸權衰落這大趨勢，也許香港未來的變化會成為這個過程一個里程碑。投資者也得接受現實，盡快審視組合風險並作好應對預案，有備無患。