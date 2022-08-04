世界視線：美擊殺恐怖頭目　塔利班如履薄冰

在美軍災難式撤出阿富汗一周年前夕，美國總統拜登宣布成功實施無人機斬首行動，在阿富汗首都喀布爾擊殺恐怖主義組織阿蓋德最高領袖扎瓦希里。據悉行動由中情局策劃，這顯然是對塔利班領導層的一次警告：雖然美軍在去年倉皇撤出阿富汗，但中情局並未放鬆對當地情況的掌控，隨時可以對目標人物發動致命攻擊。

出生於埃及的扎瓦希里，曾是已故阿蓋德領袖拉登的牙醫及外科醫生，參與了創辦阿蓋德，並被指一手策劃了震驚世界的1997年的埃及樂蜀神廟襲擊、1998年的美國駐肯尼亞大使館爆炸和2001年的911恐襲。當匿藏在巴基斯坦的拉登在11年前被奧巴馬政府派出海豹突擊隊擊殺後，扎瓦希里成為拉登的接班人。美軍推翻阿富汗塔利班政權和伊拉克薩達姆政權後，雖然大肆搜索他的下落，卻不料他最後躲到了喀布爾。美方稱，已鎖定其行蹤數月才採取行動。

剛奪回政權不久的塔利班政府亦證實事件，稱美軍無人機在周日襲擊了喀布爾一個居民區，並對此作出了譴責，又指美方在其境內發起暗殺行動是違反了國際規則。更嚴重的是，美國當年就是指塔利班窩藏拉登而發動了入侵阿富汗的行動，如今阿國在經受連年戰爭後百廢待興，正與中俄發展政治和經濟關係。阿國地理位置重要，美軍的行動無疑暗示隨時可以令當地重新陷入動盪，危及中、俄、伊朗及敍利亞等國的邊陲安全。

值得注意的是，雖然歐洲爆發俄烏戰爭，美方並未放鬆對中東回教恐怖組織高層的斬首行動。美國中央司令部亦曾於上月12日宣布，在敍利亞西北部發動無人機斬首行動，成功擊殺回教極端組織伊斯蘭國（IS）5名領導人之一的阿賈勒。此人被指在伊拉克和敍利亞發展力量，試圖令IS捲土重來。

在美軍公布阿賈勒被殺消息後，拜登抵達以色列，展開他任內首次中東之行，並試圖拉攏沙特阿拉伯等回教國家加入圍堵伊朗並制衡中、俄的行列。中情局和美軍獵殺回教恐怖組織首腦的行動，因此可能是美方對伊朗等敵對國家和勢力的威懾行動，也可能反映美方正為重新掌控中東展開布局。