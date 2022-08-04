正論：縮短疫監誠好事　黃碼只能過渡性

香港正籌備11月舉行兩場國際盛事，即國際金融投資峰會及香港國際7人欖球賽，被外界視為解禁與國際通關的重要指標。醫衞局局長盧寵茂表示，「紅黃碼」已進入測試階段，入境旅客將獲發黃碼，容許他們縮短檢疫酒店日數。縮短疫監可謂民心所向，惟黃碼只能作為過渡措施，倘11月依然堅持黃碼和疫監要求，必然打擊旅客訪港意欲。

盧寵茂續稱，所有居家隔離的確診者會獲發紅碼，黃碼則適用於從海外及台灣抵港人士，相關人士離開檢疫酒店後，需於指定期間維持醫學觀察，或要隔日接受核酸檢測，亦不能進行高風險活動或進出除口罩處所例如食肆，同時不可出入醫院與院舍，但可以上班上學。他承認，現時機場檢疫時間長的問題有改善空間，會研究將機場核酸採樣中心搬遷及增加採樣中心數量，加強推動旅客使用電子健康申報系統，日後旅客申報後會獲發綠碼，過關時可改行綠色通道，期望旅客可在一個半小時內完成檢疫及取得核酸檢測報告。

顯而易見，港府的確有決心與國際通關，現時正在積極籌備，而縮減酒店檢疫日數，改為居家隔離，確是方便了海外港人和留學生返港，亦有助刺激本地旅遊業，起碼市民在外遊後不用7日都在檢疫酒店隔離，減輕外遊成本。但必須強調，這樣做只能作為過渡措施，年底前就算做不到完全復常，最低限度亦要將入境隔離的規定解除。試想想，港府批准11月舉行兩場國際盛事，無非為了重振香港作為國際金融中心和盛事之都的聲勢，倘旅客仍要接受入境隔離，兼且以黃碼規限他們出行，對自由慣了歐美旅客來說，香港還有甚麼吸引力可言？

尤其香港國際7人欖球賽向來吸引大量歐美旅客，以2019年為例，一連3日的賽事吸引12萬觀眾入場，四成來自海外，參賽隊伍多達40隊，單是門票收益已達1.2億元；這些海外觀眾消費豪爽，人均消費達到2萬元，絕對為酒店業、餐飲業、零售業帶來可觀收益。當年便有蘭桂坊餐廳店主表示，欖球賽期間乃全年生意最旺之時，比復活節及聖誕節還要好，因為這是唯一港人及大批旅客同時在港的一星期。可見港府今年批准欖球賽復辦，藉此重振香港聲勢，便必須「省靚招牌」，不容有失。一旦屆時仍有種種入境檢疫限制，對海外旅客的吸引力必定大打折扣，想回復疫前大量海外人士來港觀賽的風光，難矣。

事實上，全世界絕大多數國家和地區早已開放門禁全力拚經濟，歐美國家不用說，亞洲的新加坡、南韓、日本、泰國、馬來西亞等，旅客入境早就不用隔離，而且至今未聞這些地區的醫療系統因此崩潰。港府夾在內地「動態清零」的大政方針和與國際接軌的迫切性之間，往往「兩頭唔到岸」，最終一事無成。時間不等人，本地生產總值已連續兩季下跌，香港步入技術性衰退，港府再不痛定思痛，定下「真通關」時間表，既與內地通關無望，經濟亦勢必無以為繼。