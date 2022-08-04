功夫茶：昔日捕鼠冇晒符　新式裝置望奏效

今屆政府成立嘅「地區事項統籌工作組」，將於今個月展開全港清潔運動，處理全港衞生黑點，除咗垃圾污水，其中一項梗係鼠患啦！上屆政府滅鼠無能，明明有地區老鼠四圍走，多到貓都唔想捉，「鼠患指數」竟然極低甚至係零！

呢，申訴專員早前都指出有關鼠患指數滯後，未能反映嚴重程度；公署又發現，食環署人員喺使用有毒鼠餌時，未有打開包裝袋或為其打洞，以散發香味吸引老鼠，更有承辦商辯稱老鼠會自行扯開包裝袋進食鼠餌。事實證明如此滅鼠，所用非人，搞到18區成為「老鼠樂園」，日光日白群鼠出來覓食亂竄，目中無人！

本屆政府架構重組後，環境及生態局負責環境衞生，局長謝展寰早前接受本報訪問，特別指出以往部門間嘅責任劃分不清晰，部分責任冇人承擔或出現權責重疊，令管理工作成效不彰。新成立由政務司副司長卓永興主責嘅「地區事項統籌工作組」會再劃分，將各部門嘅權責、工作再重整，亦不排除修改法例，以結果為目標，強調環境及生態局不會「卸膊」，佢會花時間親自觀察，了解前線人員工作，以及相關監管等。此外，謝局長又指出，本屆政府重視關鍵績效指標（KPI）；通過若干指標，包括捕鼠量、市民投訴等多個指標，若多個指標向好，應該可以反映實際表現。

咁，新政府喺清潔全港衞生黑點上，是否能做到「民有所呼，我有所應」，目前實在言之過早。本港搞全港清潔運動搞咗逾60年，口號喊到玉皇大帝都聽到，可惜成效卻係玉皇大帝第九個孫——玉九孫呀！每次運動，都係大鑼大鼓大龍鳳卻得個「嘈」字；今趟新人事，市民都寄望新政府真係做到成績，唔好又係雷聲大雨點小！

搞清潔運動唔係做騷，要精準！邊度多鼠患，就要想方設法去解決。呢嗱，本報早前踢爆愛民邨有如「愛鼠邨」，九龍城區議會聯同當區民政處推出滅鼠試驗計劃，引入外國新式捕鼠裝置，分別喺愛民邨、紅磡邨及九龍城部分地點試行，結果一周內捉到7隻老鼠。議員建議食環署及民政處評估為有效後，可獲房屋署採納並擴展至全港公共屋邨。功夫茶都覺得總比食環署亂放有毒藥餌而瞎折騰好！

之不過，老鼠繁殖力極強，單靠新式捕鼠裝置恐怕作用不大！真要解決全港鼠患，政府應多管齊下，想方設法滅鼠；更重要係持之以恒，千祈咪只做門面工夫，之前食環署去鼠患嚴重嘅街市做「深層次消毒」，翌日本報記者去「了解」吓是否真有料到，結果依然見到啲老鼠活力四射周圍跑，可見搞清潔，靠的還是找到對嘅人！