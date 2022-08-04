在中美關係高度緊張、兩岸戰雲密布、戰事一觸即發的形勢下，美國眾議院議長佩洛西所乘專機按照預定時間抵達台灣，其竄訪台灣的目的得逞，沒有出現輿論猜測的解放軍軍機會「伴飛」、「阻截」佩洛西專機的「驚險場面」，佩洛西的竄訪「順利而安全」，大陸和軍方排山倒海般的警告、抗議和軍演沒能改變，佩洛西竄訪成為事實。

我們知道，這場驚天危機是佩洛西搞出來的，但以她的地位身份絕不是「個人行為」，是有美國國家憲政的背景，她是徹頭徹尾的美國第3號官方人物，在憲法規定下有機會接任美國總統。我們也知道，佩洛西以這樣的地位和「威風」竄訪台灣，給中美兩國關係製造了大麻煩、大危機，中美雙方並不想因此事而動武開仗，誰都不想先打第一槍。

然而，對北京而言，阻止佩洛西竄訪台灣是必須的，她的所為衝擊了北京的底線，只是又不宜動武阻止，怎麼辦呢？退而求其次是，解放軍軍機「伴飛」、「阻攔」佩洛西專機落地台灣，讓她知難知險而退。但是北京沒有這樣做，佩洛西的專機遂長驅而入，得意洋洋「訪台成功」，讓大陸所有的「文攻武嚇」成了「背景音樂」！

這就猶如一個強盜婆婆帶着一幫打手、保鏢，敲鑼打鼓、大喊大叫要闖進你的家園，你的力量和兵勇完全可以打退強盜，但是你不想真的打起來，那就怎麼着也應該有些阻攔動作和障礙設置吧？不能讓強盜那麼痛痛快快、大搖大擺、一路呼嘯的闖進來吧？然而，最終沒有攔截和障礙，這是不應該有的敗筆。

當然，這場博弈，大陸也有重大收穫，就是從此解放軍軍機飛躍台灣上空，解放軍大包圍台灣舉行實彈軍事演習，這些都會常態化。蔡英文、民進黨和「台獨」勢力會日日驚恐不安，大發噩夢，美國要安撫這隻走狗要多花一些氣力。然而，這些收穫不必有敗筆也可以做到。