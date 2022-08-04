1996年爆發台海危機，大陸方面既射導彈，又舉行聲勢浩大的連串軍演，最後卻按兵不動，沒有乘勢揮兵台灣。原因何在？事後有各種猜測，莫衷一是，其中一個比較合理的解釋是，當時解放軍整體實力仍不夠強大，不具備足夠優勢發動兩棲登陸戰，審時度勢之後不得不鳴金收兵。然而，時隔26年後的今天，大陸綜合實力已突飛猛進，軍事實力更是今非昔比，照說已足以碾壓台軍，但面對美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，解放軍依然按兵不動，這又是甚麼原因？

既沒有如外界猜想般派出戰機伴飛，也沒有予以警告和驅離，大陸方面就這樣眼睜睜看着佩洛西的專機降落台北，確實令許多人莫名其妙。但仔細想想也就不難理解，中美作為核大國，一旦發生直接軍事衝突，後果不堪設想，不僅僅是兩國的事，全世界都會遭殃，所以雙方都在盡量避免擦槍走火。據說兩國軍方在整個過程中一直保持溝通，就是為了避免誤判。而佩洛西訪台行程鬼鬼祟祟，既不敢公開，專機還要繞南海飛一大圈，不也是因為心裏有鬼嗎？

即使是台灣民進黨當局，也是戰戰兢兢。據說曾一度撤回對佩洛西的邀請，結果激怒了老太婆，才不得不繼續安排行程。可見台灣根本身不由己，只能任人擺布，這也正是作為美國鷹犬的悲哀。

事實上，佩洛西竄訪台灣，除了為個人增加政治本錢，為日後的傳記增添一筆之外，沒有任何實際意義，只會加劇兩岸緊張局勢，為台灣帶來災難。中美不想發生直接衝突，並不表示大陸就此罷休，解放軍東部戰區將在台灣周邊展開一系列聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域組織常導火力試射，而且這些動作只是序幕，大陸的反制措施必定陸續有來。

也許台灣當局會嘲笑解放軍花拳繡腿，甚至認為大陸禁止台灣逾百家食品廠商進口產品只是小打小鬧，但相信他們終有一天笑不出。畢竟現在已不是1996年爆發台海危機的時代，當年大陸手上本錢不多，解放軍隱忍不發屬情有可原，而現在大陸實力雄厚，反制手段多的是，若解放軍依然止於花拳繡腿，不僅在國際上說不過去，對14億中國人也無法交代。所以，好戲還在後頭，大家不妨拭目以待，看台海如何風起雲湧，看玩火者如何自焚。