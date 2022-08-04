新一屆政府成立「地區事項統籌工作組」，由政務司副司長卓永興帶領，本月開展「香港新市容」全港清潔運動。其實，類似的全港清潔運動由曾蔭權爵士被委任為「清潔大隊長」開始，幾乎歷屆政府都有推行，簡直到了行禮如儀的地步，無奈每次都只是一陣風式有頭威冇尾陣，衞生黑點很快便打回原形，鼠患更是禁之不絕，今次能否例外？

全港十八區，區區有鼠患，整個香港早就淪為老鼠樂園，僅本報便多次踢爆由公共屋邨到私人屋苑，由街市到食肆，由廠廈到商場，一樣發現老鼠蹤影，部分公屋居民甚至飽受老鼠入屋滋擾。惟鼠患地點一旦牽涉多個政府部門，便例牌上演互相推卸的戲碼，公屋範圍食環署和房屋署互卸，私人範圍更是大條道理乜都唔理，連街市也要分食環管理還是領展負責，結果「三個和尚無水食」的荒謬事情層出不窮，環境衞生每況愈下，民怨便是這樣積累而來。

今次李家超政府擺出急民所急的姿態，並由高層級官員帶領搞衞生，市民當然樂觀其成，期望有個好結果。問題是，空有高官雄心萬丈而沒有底層公務員配合，必然事倍功半。食環署、房屋署等部門要是仍然敷衍塞責、你推我讓，絕對可以肯定所謂的「香港新市容」跟過往並無二致。

誠然，滅鼠除了放置鼠餌等老手法外，更重要是教育和執法。本港許多衞生問題都是由欠缺公德心的市民或商戶造成，而負責執法的食環署則得過且過。例如有傳媒揭發大圍某污水橫流、老鼠不絕的後巷竟有不法商人放置食材，甚至利用冷氣機「漏水」來清洗鮮魚，有圖有片有真相，而食環署居然回覆「經巡查後沒有發現」。可見香港衞生惡劣，同食環署尸位素餐、胡混度日絕對有直接關係。