早前筆者一直納罕，為甚麼美國眾議院議長佩洛西出訪台灣，要表現得如此戰戰兢兢，事前就連行程也不敢作具體公布呢？解放軍雖然不可輕侮，但是素來以「威武文明」著稱，難不成當真發射導彈，將一個年逾80歲的老婦，連人帶飛機都炸得粉碎？見到佩洛西的窩囊樣子，我忍不住在7月29日撰文，叫她不必驚恐，指人民子弟兵是不會在台海上空，直接向她動手的。

事實證明，在8月2日晚上，佩洛西安然飛抵台灣松山機場，但據現場記者所見，整個機場一片漆黑，就連大燈也沒有亮起，更沒有大規模的歡迎儀式，完全配不上美利堅第3號政治人物應有的聲勢。我看着看着，終於明白過來，大抵佩洛西此行，不是當真害怕至此，而是中美兩國事前可能已經取得默契。這個默契使雙方都顧全到基本的顏面，所謂鬥而不破者，此之謂也。

如果佩洛西要訪問台灣，北京表示反對，美方就取消行程，華盛頓的面子掛不住；但是假如讓佩婦人大搖大擺，猶如宰輔出巡般登臨台島，北京又太丟臉。由是中間落墨，雙方協議的結果大抵是，解放軍不制止佩洛西的專機抵台，但美方必須盡量保持低調，而且不止是一般的低調，最好表現得猶如驚弓之鳥，這樣一來，兩國都總算找到下台階。

佩洛西的專機降落前，美國國務卿布林肯忙不迭走出來宣布，佩洛西此行是以個人身份，不代表官方立場。專機降落後，中國外交部部長王毅隨即發言，批評「美國一些政客只顧一己之私，公然在台灣問題上玩火」。所謂的「個人身份」與「一己之私」，乃是遙相呼應，講出來的目的，就是要將雙方矛盾，由國家問題降為私人事務。