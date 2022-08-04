美國眾議院議長佩洛西乘坐專機取道印尼上空，繞了一個大圈，用多了飛行時間，終於降落台北的松山機場。佩姥從專機上步出時，現場一片烏燈黑火，甚有偷雞摸狗的氣氛，既點出了佩洛西訪台之行的性質，亦揭示了台灣前途將一片黑暗。

為甚麼「台灣省長」蔡英文既不親自接機，亦不用愛發電，照亮她口中這位「台灣真正朋友」佩洛西的訪台之路啊？佩姥所坐的專機也是不搭調的了，從馬來西亞飛往台灣竟然不選擇一般航班通常選用的南海路線，而是飛到「無雷公咁遠」，生人唔生膽，生怕會真如某內地評論員所言，會被伴飛又或遭擊落似的，有流亡黃人KOL說佩洛西敢於訪台，展示出她根本沒把中方強硬言論放眼內，從她專機的飛行路線已可知答案是耶非耶。曾經有人上網表示不明白廣東話中「同你做朋友，搭飛機啦」是何意思，現在佩洛西就用行動向網民指點迷津。

佩洛西指今次行程反映美國國會的民主黨人決心維護台灣安全及自衞能力，這明顯是胡扯瞎說，美國人撈取完政治本錢便睬台灣人有味了，佩洛西訪台只反映兩事：一、更多西方政客將會群起效法；二、台灣人的生活從此將添上許多麻煩和不便。雖然大陸不會在日內便宣布武統台灣，但是據報英國下議院外交事務委員會計劃年底出訪台灣，可以預期，解放軍未來將更加頻繁向台灣附近海域試射導彈、進行軍演，以宣示對台立場，桃園國際機場和台北松山機場多班航班被取消，拒絕承認受軍演影響只是自欺欺人，還未計台灣逾百間食品廠商產品近日被陸方暫停進口，投資有道的佩洛西有沒有決心請美國也在經貿方面維護一下台灣人利益呢？佩洛西的任性高調訪台，不是幫了台灣人，而是令台灣人的日子不好過。