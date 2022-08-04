美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣引起國際社會關注，港府官員連發6聲明對此表示堅決反對並強烈譴責。

特區政府發言人表示，特區政府堅決維護中國國家主權和領土完整，堅守一個中國原則，指摘佩洛西竄訪台灣，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整，威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係。李家超指佩洛西竄訪台灣，助長「台獨」意識，公然挑釁中方底線，拿台灣二千多萬人民當賭注，是蔑視台灣人民福祉的自私行為。立法會全體議員發表聲明，指會堅定支持中央及軍隊反制，並警告美國須承擔所有後果。筆者所屬政黨亦發表聲明強烈譴責佩洛西，指其嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，侵犯中國主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

美國政治勢力挑弄台灣問題，為「台獨」勢力撐腰，挑動陣營對立，是其在世界各地製造動盪的慣技，凸顯美方霸權思維，暴露其為圍堵中國無所不用其極的醜惡意圖。佩洛西訪台更是帶着明確的政治目的，欲藉此為在美國中期選舉中選情吃緊的民主黨拉票，並為其個人政治生涯添上一筆。她嘴上說關注全球安全及經濟繁榮，卻是在行政治私利裹挾之實，搞亂全球穩定局勢，為台灣政治環境帶來風險和緊張，使台灣民眾成為最大受害者。

維護國家主權及領土完整是中國人民的堅定意志和使命，民意不可違，美國玩火必自焚。經歷黑暴的香港市民，對佩洛西等反華政客的惡行認識至深，對其煽動暴力破壞並從中圖利的做法深惡痛絕。香港將堅定站在國家立場上，全力支持和配合中央採取的一切必要措施，堅決捍衞國家主權和領土完整。