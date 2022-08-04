「我細個時都喺呢度買腐乳撈飯。」特首李家超上周末首次落到全港貧窮情況排第二位的深水埗探訪居民時，在一間蚊型的醬油舖與老闆對話。說話簡單不過，就是李家超求學時生活的寫照，沒有矯情，也沒有包裝，一句話令老百姓感溫情，知契合，聽出他同老百姓一樣，知道和感受生活並不好過。

「政府會幫你。」李家超與一位中二愛拉小提琴的同學在劏房內話家常，當知道這位小提琴愛好者因經濟負擔不起沒有考級時，吐出上述欲予幫助的話。小同學也很有志氣地答：「為了減輕家裏負擔，將計劃一次過考較高的級數。」一句「會幫你」表達了他的同情心、同理心。曾幾何時，李家超年輕時雖然會考成績標青，心儀港大，奈何家庭經濟負擔不起高昂的大學費用，遂放棄入港大的願望，轉投警界服務，也幫補減輕全家經濟負擔。

只有貧困過的人，才知道貧困的痛苦味道。任何人做行政長官都有自身的烙印，倘一出世就含金鑰匙，一路都是一帆風順，一直過着溫暖和穩定生活，又不自覺克服弱點的話，又豈會知道無餸食飯，惟有腐乳撈飯呢？更遑論會知道有基層百姓窮得滾水泡飯焦、豬油渣飯、豉油撈飯等貧窮生活實況吧！上任特首在港人水深火熱時搞英式下午茶「騷」，不懂哪裏買廁紙和不識用八達通搭港鐵等生活細節，離任前還豪花公帑設前任特首辦，豈會民生在我心呢？既要管香港，當然也會說些好聽和討好人的話，但實際上與基層格格不入。

國家主席「七一」講話說：「香港最大的民心，就是盼望生活變得更好。」習主席若不是曾落戶過農村，與貧困農村人民一起生活過多年，會說出這樣窩心的話嗎？希望李家超「切實排解民生憂難」！