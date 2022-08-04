笑看天下：國民也不信 有乜好傾-施友朋 評論員

這陣子全球目光聚焦喺一個80多歲嘅阿婆身上，網民揶揄：無數強悍嘅男人更關注佢會喺邊度過夜，然後決定是打炮還是不打炮！說的就是美國第3號人物、眾議院議長佩洛西，佢不理北京強烈反對，犯禁竄台！

故事教訓大家，切勿年齡歧視！佩洛西大玩迷航外交，掀起一場台海風暴！內地官媒公告，解放軍將舉行連續3日實彈軍演，據公告提供嘅經緯度，6片大面積演習區域圍繞台灣島，南北各兩片，東西各一片，均為重要航路所經之處。要言之，等於佩洛西離台後，台灣將被「封島」3日。事實上，阿婆這一飛，中美關係進一步惡化必矣！中美無論誰勝誰負，台灣必然係最大輸家！大陸周一深夜突然宣布暫停台灣逾百家食品廠商進口產品，看來，這只是抵制嘅開始！

北京對佩洛西訪台，一早已連番警告，事前態度強硬。拜登早前與習近平視像對話，習主席已警告美國「玩火必自焚」，而外交部發言人亦表示「嚴陣以待」和叫大家「拭目以待」。台海兩岸氣氛之肅殺，應是20多年來少見！

觀乎外長王毅就這問題所作聲明，語氣之重也是近年少見，他指美方在台灣問題上背信棄義，令人不齒，只能使美國的國家信譽進一步破產；美國一些政客只顧一己之私，公然在台灣問題上玩火，與14億中國人民為敵，決不會有好下場；並直斥美國才是當今和平嘅最大破壞者。

美國總統拜登日前老神在在指美國「一中政策」沒有任何改變，並不會違反中美三個聯合公報規定；另一邊廂根本沒有勸阻佩洛西訪台，赤裸裸破壞中美關係。其實，美國嘅民調都指拜登喺民眾心目中嘅地位持續下滑，連美國人民都唔信任自己嘅總統，中國何苦要花口水嘥心機同佢傾「互利共贏」！