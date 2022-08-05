佩洛西竄訪台灣的結果，在中方而言，是再不抑制對台的施壓。現時所見的是軍事圍台，使台灣再不易防守。大門洞開，隨時可由解放軍進行封鎖。經濟打擊，現時是在貿易干預，禁制部分產品出口大陸，也限制內地對台的出口。前者是為一旦武統作出準備。解放軍封鎖三天或更多，台灣軍方只能龜縮，凸顯大陸武力，也使台灣民眾看到武統是舉手之勞。

後者會打擊台灣經濟與民生。台灣民眾在選舉中投票支持台獨的民進黨，便應要負上代價。此例一開，大陸經濟制裁台灣的措施只會增加，台灣經濟依賴對大陸的貿易順差，順差有失，經濟便出大的問題，大陸市場不易替代。若大陸制裁緊迫，市場信心一失，股市崩盤，形勢會急速轉壞。台灣民眾還會在選擇投票支持引來制裁的民進黨嗎？若選舉時民進黨還獲多數票，便表明台灣民心變化。進一步加強經濟制裁便對之懲罰，不讓他們既賺大陸的錢，又投靠美國，追求台獨。這樣的可能便是把以往經濟統戰，拉攏台商惠台的政策更張。不存幻想了。

大陸制裁，台灣是沒法反制的。反制的便只能由台獨的主子——美國代為出手。美國或許不會對台經濟有甚麼幫助，反而是要台購美國武器，順便賺一筆。不過，日本多會對台施加援助，會否是美日與台締結貿易合作組合？南韓在佩洛西訪問時總統拒見，已顯示不願介入，台韓的競爭頗大，政經考慮都不會讓它聽從美國指使支援台灣，更何況日韓亦有矛盾。美國或許可動員五眼聯盟來支持台灣，聲勢大，實際對台無大裨益。在北京的經濟制裁下，台灣經濟沒法不受打擊，美國無可施救。

不過，美國會否借用其他藉口，包括特區政府響應中央批台，來制裁香港呢？美國在佩洛西竄台之後，肯定會找方法來反制中國。香港是中國的最薄弱防衞的地方，打擊香港對中國的損害也最大。美國不會放棄機會，只是黑暴顏色革命失敗之後，美國不能重複。金融制裁過於嚴重，會留作中美關係更惡劣之時才用。除了在金融市場上的投機衝擊，可能做的是破壞香港國際金融中心的發展。或許對中概股窮追猛打，它們轉移至香港上市後還要追查其在美國的時期的活動，以此阻撓它們的轉移，打擊中國企業在港發展，也借此向國際表示美國敵意，破壞香港形象。