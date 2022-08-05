竄訪台灣的佩洛西走後，給台灣當局留下了一個極為驚恐、隨時會下地獄的局面。解放軍一連4日在台灣6處海域舉行實彈軍演，台灣被全包圍；解放軍軍機和陸基發射的導彈飛躍台島上空，從西打到東，預示有朝一日，東面「援台之軍」會遭到更嚴厲的打擊。台灣當局自我劃定的甚麼「防空識別區」、甚麼「台海中線」，根本成了瞎扯蛋！

解放軍軍演，已在台灣12海里內進行，在其家門口炮聲隆隆，這是一個兵臨城下的高壓態勢，是一個十面埋伏、四面楚歌的態勢。台灣海空已被全封鎖，他們逃不出去，外援也進不來。這個局面，猶如當年解放戰爭、平津戰役時解放軍要拿下北平的「北平模式」。台灣當局只有兩個選擇，一是在武力威逼下，接受大陸和平統一主張；二是頑抗到底，死路一條。天賜良機，「北平模式」已經形成了，大陸會不會一鼓作氣，善加利用呢？

可憐而愚蠢的蔡英文、民進黨當局，還不知死之將至，還在嘴硬。台灣陸委會面對「解放軍在台灣周邊的軍事行動」，發表「措詞強硬的嚴正聲明」，「警告大陸立即停止威脅挑釁，切勿誤判情勢」，聲稱深信台灣的「堅強民主韌性及國際社會會對台愈形強大支持」、「必將遏制大陸對台主權侵犯」。台灣「外交部」聲稱，會「積極強化自我防衞能力」，會「與美國等理念相近國家維持密切溝通協調」，「避免區域情勢升高」。可見，台灣當局還在作夢「美國牌」、「國際牌」能夠幫助他們「謀獨成功」，對抗大陸武統。

大陸「以武逼和統」已經討論多年，當年的「北平模式」就是「以武逼和平解放」，這個模式是完成祖國和平統一的最好方法。然而一直以來，台灣當局自恃有美國軍援，大陸不敢對台動武，即使對台動武也拿不下台灣，因此對「北平模式」不屑一顧。大陸要在時機上建構「北平模式」，逼台上道也煞費思量，現在佩洛西竄台造成也。