中國大陸沒有攔截竄訪台灣的美國眾議院議長佩洛西專機，許多同胞難免有點失落。其實不必失落，中美博弈既鬥實力，更鬥耐力，時間在中國這邊，來日方長，不必急在一時。至於對付台獨小丑，更是輕而易舉的事，大陸完全掌握主動權，想何時出手就何時出手，大可關起門來慢慢教訓，看蔡英文之流還能笑多久。

大陸反制台獨的工具多的是，既有經濟的，也有軍事的。暫停台灣逾百家食品廠商進口產品、暫停從台灣輸入柑橘類水果和部分海產、暫停向台灣出口天然沙，這些經濟手段只是牛刀小試，類似措施必將陸續推出。軍事方面更熱鬧，解放軍在台灣周邊劃出6個區域舉行軍演，封鎖海域空域，等於將台灣包在中間，所謂的台海中線已經不復存在。過去解放軍針對台灣舉行過無數次軍演，但從來沒有涉及台灣以東海面，這次破天荒繞島軍演，到底意味着甚麼，台灣當局心知肚明。有人說，台灣周邊海域空域從此將置於解放軍控制範圍之內，雖不中亦不遠。台北桃園機場昨日數十班航機取消，台獨分子的噩夢也許才剛剛開始。

這一切皆是拜佩洛西所賜，這位老太婆一意孤行竄訪台灣，沒有為台灣帶來任何好處，甚至沒有作出任何承諾，只給台灣留下無窮禍患。解放軍繞島演習、軍機飛越台海中線，都將成為常態。台灣根本沒有能力反制，所謂派遣空中力量應對、廣播驅離云云，不過是自我安慰罷了。看解放軍的架勢，已經做好隨時開戰的準備，如果台軍不識好歹作出挑釁，必定遭到痛擊。解放軍目前不想與美軍發生直接衝突，但收拾台軍還是綽綽有餘。

總而言之，經過今次危機，大陸對和平統一已經沒有任何幻想，今後對台政策只會愈來愈強硬，對台獨頑固勢力只會愈來愈不客氣。即使短期內不會採取武統，也會在經濟方面逐步收緊惠台措施。去年台灣對大陸（不含香港）出口總額近2,500億美元，貿易順差達到1,716億美元，創歷史新高，今後相信很難再有這種好日子。

過去大陸為了爭取民心，實現和平統一，不斷推出優惠政策，向台灣送大禮，但台灣當局卻將大陸的讓利用來購買軍火，等於向美國交保護費，北京、台北、華盛頓三地儼然形成一條特殊的利益輸送鏈條，實在諷刺。現在北京終於徹底覺醒了吧？