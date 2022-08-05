何時才為通關鬆綁一直困擾本港，醫務衞生局局長盧寵茂表示，當局正研究縮短抵港人士酒店隔離檢疫日數，將配合「紅黃碼」一併推行，「黃碼」只適用由海外及台灣抵港人士。他又指，「黃碼」人士離開檢疫酒店後，需於指定期間維持醫學觀察，包括或要隔日接受核酸檢測，亦不能進行高風險活動或進出會除口罩處所例如食肆，同時不可出入醫院與院舍，但可以上班上學。

港府終於肯研究縮短抵港者隔離日數固然是好事，但「黃碼」限制他們到某些地方例如食肆，卻又容許他們上班上學，當中豈非存在矛盾？難道上班上學沒有播毒風險，只有到食肆吃飯才有？又難道這些抵港人士上班上學不用吃飯，整天戴着口罩顆粒不沾？

新冠變種病毒難以清零已是不爭的事實，內地近日每天都有新增本地個案，澳門進行多次全民核酸檢測，亦直到近期才達致社會面清零，但除非永遠不對外開放，否則一樣有輸入病毒的風險。香港的情況比澳門複雜，人口多很多之餘，香港的國際金融中心角色亦不容當局永久封關鎖港。高官常常以擔心醫療系統不勝負荷說事，惟亞洲多個地區早就正常通關，從未聞有醫療系統「冧檔」。

沒錯，本港年初爆發第5波疫情教訓深刻，公院陷入崩潰邊緣，這是因為當時的林鄭政府處理失當，完全沒有準備，衞生官僚還一股腦兒叫患者湧往急症室，結果當然是無法負荷。然而，港人經歷了慘痛一役後已有了經驗，對新冠病毒的知識多了，恐懼感亦大減，絕大部分患者都是在家中休養便告痊愈，情況跟感冒差不多。在這樣的情況下，仍堅持入境隔離或其他防疫措施，來港成本太大，必然令旅客卻步。港府若要鬆綁，便不應搞甚麼紅黃碼了。