8月3日，美國眾議院議長佩洛西正在台灣訪問，她忙得團團轉；但在同一時期，香港「藍營」的網絡時評人也是閒不下來，他們紛紛想方設法，要安撫粉絲們激動的情緒。

佩洛西出訪台灣之前，不少愛國評論者義憤填膺，認為是可忍，孰不忍，進而估計北京必定會對佩婦人一行，予以迎頭痛擊。在一眾KOL賣力催動下，大量愛國粉絲自然是熱血賁張，深信一旦佩洛西的飛機靠近台島空域，定必好戲連場，中美兩國的大戰，甚至會因此而拉開帷幕。豈料，事情的發展卻是反高潮，佩洛西安然赴台，再翩然而去，期間就連一根手指頭也沒給傷着。不少愛國者見狀，自然是大失所望，有的甚至在網上留言批評國家太軟弱。眼見憤怒的火頭愈燒愈旺，藍營KOL們惟有想出各種說法，希望能夠將事情降溫。

今趟部分愛國KOL固然是捉錯用神，高估了北京對佩洛西一行所作的軍事反應，但此事的責任也不該全由他們去扛，北京的對外宣傳部亦須檢討，日後傳達官方態度時，應該力求小心、精準，因為引動起群眾情緒之後，若然事情的結果與預期有大落差，人們的一股怨氣就會轉向政府而發，嚴重者，更會影響到管治權威。

事實上，解放軍的反應並不當真軟弱，但軍事報復行動主要只是針對台灣，而非針對佩洛西一行。然而，人們事前從北京對外宣傳者口中，聽到的訊息卻似乎是解放軍不會讓佩洛西任意去來，她要是敢來，就試看看！到頭來，老百姓看來看去，佩婦人仍是安然無恙。

要是外宣部門能夠老早把話挑明，今次打擊的對象主要是誰，一眾愛國者就不至於會有錯誤期望了。