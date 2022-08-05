如果不是一場新冠疫症，如果不是各地政府鬆緊程度大相逕庭的抗疫措施，要證實平行宇宙真的存在也確實不易。

醫衞局局長盧寵茂日前表示，「紅黃碼」已進入測試階段，所有居家隔離的確診者會獲發紅碼，黃碼適用於從海外及台灣抵港人士，酒店檢疫日數有望縮短，可說是距離真正通關邁出正確一步，讓各界看到復常曙光，而不是全港繼續眼光光看着鄰近那些已撤銷嚴苛入境辣招的地區，例如新加坡，經濟逐步恢復，香港卻依舊塘水滾塘魚。

正如本報正論所言：「縮短疫監誠好事 黃碼只能過渡性」，既然香港將於11月舉行國際金融投資峰會及香港國際7人欖球賽，如此國際盛事那怕只縮減至要求抵港人士到檢疫酒店禁足一天兩天亦已夠趕客。外國人只知在其國家出入境時滿足了針數、檢測陰性等即可，他們是不容易理解世上原來還有「5+2」、「4+3」宇宙的。尤其當外國球迷早已過着不戴口罩、逼爆球場、高聲叫喊，無懼四周病毒的生活，遠東地區竟煞有介事，會讓他們不明所以。

是西方人體質得天獨厚嗎？北韓領袖金正恩上周出席韓戰停戰69周年紀念活動，新聞所見現場人頭湧湧且不戴口罩，高叫口號時氣運丹田，事隔多日仍未見當地報告大爆特爆發燒病例。北韓新冠疫苗接種率如何？莫非北韓人出席盛會前都取得了PCR檢測、撩鼻快測陰性結果，所以大大減低了病毒傳播的機會嗎？

就在拜登接種4針呈陽性，服藥後竟頃刻復陽的對照下，平壤有數以百萬計活生生的例子，正等待負責任的專家研究和正視，就像年初屯門一家四口無針全中疫但又全康復，是神迹還是平行宇宙？或許生死有命，此中因緣殊不可解，總之快打針啦。