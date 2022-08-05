本港地區環境衞生和街道管理問題根深柢固，各種「老、大、難」的衞生頑症嚴重降低生活質素。筆者所屬政黨早前公布「全港衞生黑點巡查行動」報告，共發現全港有142個衞生黑點，當中九成更長期存在。

報告亦提到，黑點常見的衞生問題包括垃圾及廢料堆積、渠道淤塞並發出惡臭、鼠患、冷氣機滴水、店舖垃圾阻街、廚餘布滿後巷等等，環境衞生惡劣。加上政府分工劃分過於明細，往往為環境衞生責任誰屬問題而爭拗很久，除使公眾產生互相卸責的觀感，惡果亦由市民「埋單」。

為此，筆者所屬政黨亦成立工作小組跟進，並對政府提出建議，包括使用嶄新手法，如優化垃圾站的設計與功能、引入智能化收集系統等；增撥資源並檢視現有計劃，強化監控及打擊違例食肆與商戶；加強支援清潔工人，增設休息室、改善工作環境、加強培訓及增聘人手；採用集體管理或「小區管理」模式，為「三無大廈」提供公用地方清潔及防治鼠患服務；加強滅蟲滅鼠及防治工作，成立地區滅鼠專責小組及增加誘蚊產卵器，並適時調整防治策略；配合智能科技及居民需要，重新設計鄉郊垃圾站及「新垃圾桶」；及加辦社區清潔日、屋苑清潔比賽等，加強宣傳和教育。

由上世紀至今，清潔香港運動已推行逾60年，卻一直雷聲大雨點小，社區衞生問題仍未有明顯改善。新一屆政府成立了「地區事項統籌工作組」銳意解決問題，並建立「標準運作模式」，督導和統籌跨部門職能的問題，筆者冀工作組能帶來正面效果，同時亦期望當局接納上述建議，各部門能就問題承擔責任並迅速處理，提升香港整體環境衞生及市容，從而提高市民的生活質素。