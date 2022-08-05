《莊子‧秋水》篇的名言：「子非魚安知魚之樂。」是一句非常有哲理的說話，拿來啟迪我們對佩洛西竄台的觀察，是十分有意義的。可以讓我們在當今複雜多變風雲詭譎的國際鬥爭形勢中，增強自信和定力，理解和支持我國對台武統和統的方針，反對美霸粗暴干涉中國內政，反對台獨分裂國家統一的圖謀等各種舉措。

「子非魚」，我們都不是國家領導人，不知中美鬥爭各種內情；「安知魚之樂」，怎知道國家最高領導層怎布局、怎行棋？所以毋庸焦躁。

香港回歸前，許多圍繞主權的鬥爭，因篇幅所限不說了，就拿近年與美英較量，便可見國家決策的高明。2019年世紀黑暴空前瘋狂，武警和解放軍是「盤馬彎弓箭不發，躍如也」，中共在當年10月底召開十九大四中全會，通過推進國家治理體系和治理能力的正式決定，對港施新策，貫徹「愛國者治港」、實施《港區國安法》、完善選舉制度改革，從而使港止暴制亂，撥亂反正，一下子讓美英「新八國聯軍」輸掉幾十年反華反共的政治資本積累了。當時，水深火熱中的港人，有誰看到這大棋盤？

佩某竄台搞風搞雨，以為得米，其實沒有得着，只有失分。其一，美霸刻意亞太攪局，圖轉移在俄烏窘境，但吃力不討好；星韓皆勸止「玩火」，李顯龍的公開態度最具代表性。其二，佩某作為國會議長、美國統治階層第三號交椅，鬼祟竄台，盡丟超級大國之面子。神秘鬼祟，專機要繞行，下機漆黑中，手電照路走，沒任何像樣歡迎，賊也！其三，為解放軍攻台實戰演練打開大缺口，越中線、圍台島、設了六大練兵場，好睇過金門炮戰，過癮矣。其四，全國興奮，全軍振奮，全台更恨獨厭獨。其五，搞台獨在國際更孤立。