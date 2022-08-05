第5波疫情持續，單日新增個案都係4,000多宗，已連續10多天；張竹君醫生稱疫情仍未見頂；之不過，港人中招者已逾幾百萬，大家對疫情已冇之前咁恐懼，只要打咗3針，在家隔離一周左右，大致已可由陽轉陰。

如今大家關心嘅反而係幾時可通關和縮短酒店檢疫日數嘅安排。醫管局前行政總裁梁栢賢亦批評，現時本港確診者如居住環境許可，可選擇居家隔離，但未確診嘅海外回港人士則需要酒店7天檢疫，既不合邏輯亦冇科學理據支持，建議放寬海外回港香港居民酒店檢疫嘅需要，若家庭環境許可，並已經接種疫苗，而家中又冇高危人士，應允許家居檢疫，釋放更多檢疫酒店給外國人士使用。

一般都認為，11月前疫情不會大升，係免檢疫通關嘅有利條件，梁栢賢期望喺未來一兩個月能夠進一步達致海外通關免檢疫。佢補充，以檢測及疫苗通行證作為把關，相信已有足夠保障。本港經濟低迷，財經官員近排一再調低下半年經濟增長，而失業率仍高企，百業蕭條，經濟低迷，確實應該盡快通關，對海外人士放寬入境檢疫限制，縮短檢疫日期係重要一步令香港回復國際城市嘅朝氣。

本報「正論」亦指出，香港正籌備11月舉行嘅兩場國際盛事，即國際金融投資峰會及香港國際7人欖球賽，被外界視為解禁與國際通關嘅重要指標。政府正在研究「紅黃碼」；本報指出「黃碼」只能視為過渡性，屆時應將入境隔離規定解除，藉機「省靚招牌」，重振聲威！一旦仍有種種入境檢疫限制，對海外旅客嘅吸引力必定大打折扣。事實係，既然全世界絕大部分國家和地區已解禁隔離措施，全力拚經濟，香港再「船頭驚鬼船尾驚賊」；回頭才驚覺「蘇州過後冇艇搭」，屆時喊都無謂！