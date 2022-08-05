美國國會眾議院議長佩洛西不顧中國反對，日前漏夜竄訪台灣，與蔡英文等多名台獨分子及反華人士會面。中方嚴斥今次訪問鬧劇，嚴重違背一個中國原則和惡意侵犯中國主權，隨即宣布多項反制措施，包括在台灣周邊進行一連多日軍演、禁制更多台灣貨品及食品進口、進一步禁止內地單位與支持台獨的台企交往等，預計相關措施陸續有來。

事件亦再次凸顯美國政客和外交政策的講一套、做一套情況。美國國務卿布林肯聲稱佩洛西是否訪台完全是她的決定，呼籲中國不要因此加劇緊張局勢，否則北京要負上全責。佩洛西解釋訪台原因時，指稱是中方令到台海局勢升溫，包括在近年加派戰機在台海一帶巡邏。

事實是，美方的對台軍售、國會訪問團及其他外交小動作，在最近幾年愈趨頻繁高調，不斷挑戰一個中國的底線，亦令台獨分裂勢力更為囂張，中方迫不得已才作出必要的反制行動，以維護主權與領土完整。有內地民眾就反問美方：「是中國把佩洛西送往台灣的嗎？」「如果是個人訪問，為甚麼美軍會派出軍機護航？」

美國總統拜登上周與國家主席習近平通電話時，強調美國的一中政策沒有、也不會改變，美方不支持台灣獨立，並強烈反對任何改變現狀或破壞整個台灣海峽和平與穩定的單邊行動。但相信所有區內國家，包括在今次行程中曾與佩洛西會面的多國領袖，都會認同佩洛西訪台是不利台海和平與穩定。正如國務委員兼外長王毅所言，美國已成為台海和平及地區穩定的「最大破壞者」。

拜登又向習主席表示，美中合作有利於兩國以至全球人民。但事實上，美國除了對台海問題興風作浪，近年還不斷挑釁和圍堵中國。有時美方更不惜為了害人而損己，例如為了打壓中國的經濟與創科發展，而狂加中國貨品關稅及以巨額補貼本土企業，最終受害的是美國的消費者和納稅人。

佩洛西聲稱訪台是要表明美方不會背棄對台灣的承諾，但美國所謂的對台承諾是「戰略模糊」政策。美國也曾對親美的阿富汗政府作出承諾，但結果在美軍倉皇撤出阿富汗時，拜登誓言不會再派美國人去打一些不該打的戰爭，言行並不一致。

佩洛西訪台時亦提到香港。她曾形容大肆破壞香港立法會大樓的黑暴示威者為「美麗風景線」，但對於其後的衝擊美國國會山莊事件，佩洛西卻稱之為叛亂，並要求罷免、以至起訴涉事的時任總統特朗普。外交部發言人華春瑩前日也翻了這筆舊帳，指佩洛西等人曾煽動香港黑暴勢力，鼓吹所謂「美麗風景線」，但恰恰加速了香港由亂及治、由治及興。

美國的雙重標準、自相矛盾、自打嘴巴行為，今次絕非第一次，肯定也不是最後一次！泱泱大國，其處事方式和原則，令人心寒。