產評：美欲以戰解內憂　華破局唯靠發展

美國通脹高企在逾40年高位，拜登政府天量債務嚴重透支美元信用，反正內部政經問題一大籮，白宮圖以戰亂解決內憂，先是讓俄烏衝突演變成一場持久戰，繼而是打「台灣牌」，掀起台海紛爭，其立心不良，路人皆見。說到底，大國博弈，勝者僅一途，就是靠實力。中國要化解威脅，就得沉着應對，堅持集中力量深化改革開放，推動經濟發展，努力為世界重塑全球化經貿模式，提供互利共贏發展的有效方案。美國圖以「全球攬炒」一招來收割全球、鞏固霸權，只會阻礙時代洪流，既解決不了自身問題，更變相與全球為敵，最終難逃霸權衰落。

俄烏衝突至今仍未平息，當中的關鍵乃美國藉能源危機逼歐盟歸邊，聯手向俄羅斯施以史上最嚴厲的金融制裁，偏偏早已實施去美元化的俄國早有所防備，故見至今兩大陣營仍僵持不下。如是者，最傷的並非美國，而是陷能源危機的歐洲。反正世界愈亂，美元就愈強，美國能源業還可大賺歐洲錢；而透過聯歐制裁俄國，更可彰顯其金融霸權威懾力，讓其他經濟體乖乖歸隊美國的戰略陣營，劍指中國。

故見到美國繼續四出挑釁，並不意外，近日更大打「台灣牌」，此舉最傷的不是內地，也不是美國，而是台灣。其實，美國國會最近已通過投資額高達520億美元的《晶片法案》，目的是要徹底減少對台灣高端晶片供應的依賴。可見在美國眼中，這張「台灣牌」於適當時候可用完即棄。

歷史說明國家興衰，到底是取決於實力。美國濫用金融制裁四處挑起事端，卻沒有改革自身經濟，實在不見得就能保住霸權。相反，美國所推動的貿易保護主義和民粹主義，乃經歷兩次世界大戰後，各經濟體最為顧忌的。

另一方面，見到中國在冗長疫情和地緣政治角力這艱難時期，並未有放鬆對平台經濟和其他戰略產業的監管，亦十分之審慎去處理內房危機，且設法確保新增流動性流入實體經濟，沒有為着力挺內需而急於催谷資本市場救市，免再重演2015年A股大冧市。此外，藉着合作組建《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），申請加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）等，中國正以進一步開放市場來回應美國主張的貿易保護主義；又着手深化與歐洲、東盟、中亞等經濟體的雙邊經貿合作，配合創新交易支付結算模式，來化解美國挑起的地緣政治和金融制裁風險。今年以來，世界經濟表現也在說明，中國持續穩健發展才符合世界利益。

明乎此，當前中國處境艱難，最大敵人非美國，而是己身。刻下得設法擺脫美國干擾，堅持推動深化改革開放，實現經濟質量提升。中國的中等收入人口、城鎮化、製造業產業鏈完善度、戰略資源儲備、創新科技研發能力、教育與人才資源等綜合實力，即使是印度亦難比擬。刻下中國的首務絕非實戰，而是如何走出疫情，啟動新一輪改革開放，讓經濟展開新的增長周期。中美既離不開競合的關係，美國圖以亂取利的各種行為，最終都只會徒勞。