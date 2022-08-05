正論：死在公屋無人問　悲情香港欲斷魂

香港多方面倒退，民生今非昔比，已經淪為悲情城市的等義詞。暴疫潮先後蹂躪本港，經濟寒冬，基層雪上加霜，生活朝不保夕，炎夏困在焗熱劏房，過着非人生活，而且勞工法例沒有保障，多宗戶外工作工人在高溫下猝死，路有中暑亡魂，人命在特區被輕視，甚至死在公屋亦沒人問。

石硤尾邨昨日驚爆住戶死亡事件，一名50多歲的獨居女子，據知有長期病患，社工有時會上門探訪，近日女子所住單位傳出異味，屋邨辦事處未有察覺，附近單位住戶通知保安，卻以死老鼠為由推搪，未有採取行動，直至過了幾天，單位傳出惡臭，街坊忍無可忍，報警才揭發獨居女子死去多日，屍體發脹，同層住戶與屍為鄰，呼吸屍臭多日，令人震驚。

事件揭發後，房署及屋邨辦事處的態度備受質疑，而單位沒有清潔及消毒，臭味揮之不去，加上相識多年鄰居慘死，街坊都感到十分不安。有人事後勾起喪子之痛回憶，盼房署恩恤處理，安排調遷。死者本身都有悲慘故事，雙親在她幼時雙雙離世，獨個生活四十多年，最後孤獨的死去。

香港步入末世，疫情爆發，生離死別的故事，這幾年多不勝數，相信不少人親身或目睹悲劇發生，卻愛莫能助。最明顯例子，疫下院舍及醫院探病被大幅限制，多少老人家失去家人的照料與支持，臨終沒有親友送別，本來兒孫滿堂，最後卻要孤獨的離開世界，固然含恨而終，其家屬難道會好過嗎？心中悲痛向誰說？

檢疫隔離政策超過兩年半，不少家庭分隔兩地多時，冷漠的官員一味以防疫為擋箭牌，未有檢討自己過失，防疫甩漏，導致無數市民家破人亡，妄下一刀切禁令，只為方便行政，漠視民生與經濟需要，店家紛紛倒閉如死市，成千上萬冤死亡魂，滿街生不如死的苦主，令特區瀰漫一股沖天怨氣。

愈來愈多香港人用腳投票，離開這片傷心地，去年的淨移出人數為9,400人，1.79萬人為單程證持有人的移入，2.73萬人為其他香港居民的淨移出。留下來的，很多都放棄生育，香港的生育率一直在亞洲經濟體中屬於最低的地方之一。2021年年底的本港人口的臨時數字約為740萬人，較前年年底的742.7萬人減少了2.36萬人。死亡多於出生的情況繼前年首次在香港出現後，去年擴大逾倍，出現1.42萬人的自然減少。這個是大趨勢，相信在疫情過後，去外地交通回復正常，會有更多人離開香港，數年內會見真章。

悲情城市多危難，疫情始終未清零，通關無期，市面死氣沉沉，近年掀起行山熱潮，因為很多人寧願遊山玩水，遠勝於望着市區一張張愁容。當很多人活得像行屍走肉，生存卻非生活，這城市只差未正式宣布死亡。