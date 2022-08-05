世界視線：美俄延伸角力場　衝突再臨巴爾幹

俄烏衝突陷入膠着之際，歐洲火藥庫巴爾幹半島再起波瀾。科索沃近日就強制更換車牌一事，與境內的塞爾維亞族爆發激烈衝突，當地一度響起警報並傳出槍聲；塞國則指控科索沃發起挑釁，雙方劍拔弩張，局勢一觸即發。最終科索沃勉強讓步，惟危機仍未解除。所謂「冰凍三尺，非一日之寒」，科索沃問題除牽涉塞族與阿爾巴尼亞族之間的多年恩怨，更暗藏着北約、美國及俄羅斯的角力。

科索沃是前南斯拉夫聯邦一個自治省，以阿爾巴尼亞裔為主，一直爭取獨立。90年代，北約以南斯拉夫協助科索沃塞族種族清洗阿族為由，在未經聯合國授權下對南斯拉夫發動空襲。南斯拉夫解體後，塞爾維亞成為聯邦最後殘餘血脈；科索沃則成為塞國的自治區，但於2008年單方面宣布獨立，並獲美國等國家認可，惟塞爾維亞、俄羅斯拒絕承認。自此，科、塞一直維持緊張關係。

今次局勢升溫，事緣科索沃頒令塞爾維亞的車牌和證件8月1日起不再被承認，此舉無疑是試圖驅逐當地的塞族人，謀求與塞國進一步脫鈎。耐人尋味的是，美國國務卿布林肯在科索沃頒令前5天，突然閃訪科索沃，結果當地不久便出亂子。最終科索沃宣布推遲30天實施新規，惟當局一日不取消政策，衝突隨時捲土重來；而北約也立即表態，直指出部隊已做好隨時「武裝干預」的準備。

現時西方在俄烏戰爭中的如意算盤未能打響，政治和經濟手段經已用盡之餘，基輔政府更成為他們無底深淵般的負累。為牽制莫斯科，歐美把目光投向與俄同為斯拉夫兄弟的塞國，皆因塞國總統武契奇一直希望加入歐盟，西方自然要將之轉化成打擊莫斯科的籌碼，因此透過車牌風波大做文章，欲迫使武契奇與俄劃清界線，並乘勢向科索沃增派北約駐軍，提升對該區的控制力。

對此，克里姆林宮表明不會坐視不理，並暗示北約若借科索沃攻擊塞爾維亞的話，將向塞國提供高端武器支援。事實上，俄烏戰爭持續下，多線作戰對歐洲和俄國帶來極大負擔，但美國和北約仍不斷四出挑事拱火，歐洲的亂局恐怕還將持續擴大。