功夫茶：警黑勾結假冚賭　冰山一角非偶然

現實往往比小說更離奇，也比做戲更荒誕！港產警匪片《無間道》，兵賊難分，原來並非黑社會電影先有嘅橋段，現實社會經常有，情節之妙更絕不下於拍戲。

呢，警方4年前派臥底滲入三合會，期間卻撞破反黑警員涉嫌與三合會合作，安排「假掃蕩」非法賭場。臥底更應涉案嘅反黑警員邀約到荃灣警署內，教導如何布置場地及賭具等。警員不但考慮到擺放現場物件要「像樣」，對被捕嘅賭客「戲子」要求更講究，特別叮囑及指明「唔要南亞裔、唔要唔夠秤、唔要通緝」等。總之「做媒」絕不馬虎，務求唔好秤砣掉落雞窩，搗蛋又砸窩！

之不過，好衰唔衰，黑幫派出負責接洽及處理呢次安排嘅，卻係警隊另一被指派去滲入黑幫嘅臥底警員，事件終被揭破！4名反黑組男警員與賭場負責人被捕，4警否認串謀妨礙司法公正罪，經審訊後，其中3人前日喺區院被裁定罪成，一人則罪名不成立。3名罪成被告還押至9月16日判刑。39歲嘅賭場負責人早前已認罪及被判囚8個月。

罪成嘅3名被告，法官裁決時表示，接納臥底及其他警員均誠實可靠，之但係認為3名被告均如臥底所指，於警署會面室中參與協定行為，意圖明顯有妨礙司法公正傾向，故此罪成。至於另一人，法庭未能肯定佢是否一直喺會面室，又或者曾參與討論，故未能肯定其知悉有關串謀或意圖，故裁定其罪名不成立。

各位，警黑勾結原來唔係警匪片先有嘅橋段，好似呢單嘢根本就係和尚頭上嘅蝨子——明擺着！係幾個差佬一齊勾結黑社會，絕非偶然，更非單一事件，事件反映警黑勾結只係冰山一角！香港回歸25年，警方反黑亦講足咁多年，問題係市民見到掃毒反黑叫到震天，而警察掃毒同海關相比，簡直不成比例；仲有吖，差佬偵破嘅，好多時都係啲後生仔女，相信係「替死鬼」居多，真正黑幫大佬卻永遠逍遙法外！

呢嗱！功夫茶都講過N次，警方經常掃蕩無牌樓上吧，其實呢啲酒吧盲嘅都知係藏污納垢之處所，亦係荼毒青少年之萬惡淵藪，根本一間都嫌多！何以佢哋掃極都有？各位，又會唔會係假掃場，真販毒，成為黑幫收入之來源？正如功夫茶常有疑問：香港之所以成為「毒港」，毒品愈掃愈毒，而黑社會未見收斂，是否佢哋恃有保護傘目無法紀？是帶勇之人淪「無間道」兵賊難分？要令香港社會河清海晏，不來一次「排空馭氣奔如電」嘅清洗太平地，歲月靜好豈可得！係啦，講開又講，中環黑幫槍擊案，就快3個月仲未拉到主要嫌疑人，你叫市民如何對「心繫社會」嘅警隊有信心！