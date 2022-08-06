世界視線：東北亞風雨飄搖　金正恩核試護身

歐亞大陸局勢風雲變幻，東北亞的朝鮮半島亦再起波瀾。在本周聯合國舉行的《不擴散核武器條約》審議大會上，北韓與美國代表唇槍舌劍，直指任何人都無權指摘平壤擁有核武自衞權。而北韓領袖金正恩近期亦明顯加強個人保安，令外間相信北韓可能隨時進行第7次核試，試圖趁中美俄等大國矛盾激化之際，進一步鞏固自身戰略安全。

在聯合國大會上，美國國務卿布林肯矛頭指向北韓，指平壤正試圖透過第7次核試來推動其非法核子計劃。北韓代表團隨即發表聲明，指出該國並非《不擴散核武器條約》締約國，因此任何人都無權指摘，並擁有核武自衞權。聲明還斥美國是「頭號核子擴散國」，絕不會容忍美方的指控。朝方言論反映平壤當局隨時可能進行核試，以打消美國在朝鮮半島採取強硬行動的念頭。

金正恩上周揚言北韓已準備好核威懾力量，應對與美國的軍事衝突。與此同時，他的個人保安工作亦明顯加強。南韓媒體指出，過往金正恩在國內公開場合亮相時，都會自行與活動參與者接觸。但在上月28日的第八次全國退役軍人大會上，有4到5名警衞貼身保護他，而國務委員會警衞局長金哲奎亦在現場指揮保安工作。韓媒引述專家意見指東北亞局勢緊張，尤其是日本前首相安倍晉三遇刺身亡，或令金正恩提高警惕。

美國前國務院戰略專家、密蘇里大學教授卡奇納指出，由於美國在東亞的鹵莽政策，使得區內國家更希望擁有核武。當北韓試圖利用核武自保之時，南韓亦表現出同樣的興趣。民調顯示，愈來愈多南韓民眾希望透過建立核武庫，來擺脫對美國的外交和軍事依賴。因此，中美有責任加強合作以防止區內核擴散。

不過，美國眾議院議長佩洛西訪問南韓，卻為朝鮮半島帶來新的衝突火種。佩洛西周三晚乘專機抵達南韓後，沒有南韓政府官員前來迎接，總統尹錫悅更以休假為由，沒有安排與她會面，據稱引起佩洛西不滿。尹錫悅拒見佩洛西，一來是暗示不會在晶片工業等方面跟從美國圍堵中國；二來是不願捲入台海風波：而另一個重要原因，就是避免刺激北韓提前進行核試。