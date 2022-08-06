正論：非洲瘧疾殺入港　滅蚊仍舊懶懶閒

一疫未平，一疫又起！新冠疫情未息，猴痘來勢洶洶，現在更有大規模瘧疾群組在港爆發，隨時造成又一波災難。衞生防護中心公布，7月至今共錄得30宗瘧疾輸入個案，患者全部由非洲抵港，至今已有兩人死亡。眾所周知，瘧疾經由蚊子傳播，夏季蚊患指數高企，而食環署滅蚊一向得過且過，瘧疾會否在港大爆發，思之令人惴惴不安。

本港錄得的30宗瘧疾輸入個案，患者均為男性，大部分都是於過去一個月由非洲幾內亞經香港返回內地，全部人在香港檢疫期間驗出帶有瘧疾，早前已有一名五旬漢在檢疫期間死亡，昨日再增加一人死亡。另外，目前仍有19名患者在3間公院留醫，當中數人留醫深切治療部。當局或會要求所有非洲來港人士進行額外血液測試，惟並非強制，並會加強處理及監察抵港的涉事內地工程公司員工，未來分批到港的員工，將會集中在特定檢疫酒店接受檢疫。

瘧疾是由受感染的雌性瘧蚊傳播，雌性瘧蚊在叮咬瘧疾患者後會受感染，然後在叮咬另一人時把瘧疾傳播開去。世衞組織指出，2020年有2.41億宗瘧疾個案，估計當中約62.7萬人死亡，其中93%死亡個案來自非洲，可見瘧疾在非洲已是風土病。雖然瘧疾不會人傳人，但本港蚊患嚴重，當局現在才將高危入境者集中隔離，可謂反應遲鈍，此前會否已對同一檢疫酒店人士構成風險，不問可知。

事實上，夏季向來是蚊患猖獗的季節，食環署日前公布，6月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為百分之21.1，屬於三級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊分布廣泛。白紋伊蚊主要傳播登革熱，跟傳播瘧疾的瘧蚊不同，儘管本港沒有瘧蚊，但香港的疑難雜症層出不窮，不能排除瘧疾爆發的風險。若食環署忽略其他衞生隱患，會否遲早出事，誰也說不準。

這樣說絕非無的放矢。香港回歸以來疫情一浪接一浪，禽流感、沙士、豬流感、新冠等不一而足，與港府官員輕視疫情、食環署敷衍塞責脫不了關係。尤其是食環署，長居最多人投訴的政府部門三甲位置，申訴專員公署不下多次開腔炮轟，但一樣敲不醒其麻木懶散的神經。

單是滅鼠，滅了多年、耗費數以億元計，一樣一事無成。滅蚊同樣好不了多少，2018年登革熱肆虐長洲，食環署居然拖了近一個月才施施然進行全島滅蚊；至於「蛇王吞泡」、蚊患指數弄虛作假更是屢見不鮮。最令人不齒的是，本報多次踢爆衞生黑點或商戶違規情況，全部有圖有片有真相，食環署居然每次都以「巡查後沒有發現」搪塞，將「尸位素餐、胡混度日」這八個大字的真義發揮到極致。

新冠流行，鼠患肆虐，瘧疾禍港，猴痘又至，說到底是人禍。總而言之，政府一日不嚴肅整頓食環署，衞生情況一日不可能有改善。