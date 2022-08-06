功夫茶：長者悲歌奏不完　安老口惠實不至

香港連續多年蟬聯全球最長壽地區，之不過，港人長壽係唔係福氣呢？喺香港，似乎未必，最主要係政府支援不足，長者難以安老。各位，喺街上常見有長者佝僂着背在執紙皮，更多長者等安老宿位「等到死」；講真，有幾多老友記可以靠乜乜年金過優質生活吖！喺香港，唔少長者體會到嘅係「壽則多辱」，思之令人心酸！

呢！有社區團體曾批評政府安老政策力度不足，「樣樣都有啲，但樣樣都要等」。等唔切，便經常出現倫常悲劇。日前土瓜灣樂民新村便發生一宗：一名姓張81歲老婦被51歲兒子發現喺家中昏迷，張婦送往廣華醫院搶救，其後證實死亡。警方經調查後，將案件暫列誤殺。據悉張婦患嚴重腎病，長期臥床兼需插喉洗腎，日前佢昏迷送院，醫生發現其身上喉管帶有血漬，懷疑事件有可疑。警方調查相信，事發時只有張婦與86歲姓李丈夫在家，張婦身上嘅靜脈導管被齊口切斷，懷疑係人為，因此拘捕李翁。

有關案件仍在調查，張婦死因有待驗屍確定，功夫茶亦不便多忖測。之不過，人口老化而不堪長期照顧病夫病婦嘅新聞，世界各地時有發生。嗱！就以香港為例，遠嘅不說，近啲如2021年北角便發生八旬老夫婦雙屍命案，懷疑年老丈夫難抵照顧長期罹患柏金遜症老妻，故以殺害老伴再輕生來結束折磨！事件引來社會關注照顧者「以老護老」嘅倫常慘劇，反映社會對長者關懷不足，支援亦非常短缺。

香港人口老化問題日益嚴重已係共識，政府一味紙上談兵叫人「居家安老」，可惜並無實質支援，更無長遠布局；反觀日本喺2000年就設立咗強制性長期護理保險制度，匯集來自僱主、40至64歲僱員和退休人士退休金嘅每月保費供款，作為長期護理服務嘅經費，以增加財政持續能力。此外，日本早以社區照顧取代住宿照顧，成為安老服務嘅核心，並獲分配更多資源。

勞福局局長孫玉菡表示，本港現時約有145萬名65歲或以上嘅長者，每年增加約10萬名，相信到咗2040年更會進入高峰期。佢尋日出席一個介紹各種智齡科技嘅展覽，表示政府早前斥資10億元，為業界提供資源配置發展智齡科技，認為此乃大趨勢，又認為未來需要加強支援照顧者，加上老人家也盼望喺自己嘅社區安享晚年，故如何喺社區推廣安老服務至為重要。安老扶貧，貴在實幹，切勿口水多過茶，口惠而實不至！既然要喺社區推廣安老服務，就係要增撥資源多建社區中心，有足夠社工及醫護關懷，協助貧窮獨居長者、長期病患嘅老年夫婦！一點關懷分分鐘就可避免一樁悲劇！