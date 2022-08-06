台海風波中，特區政府公開批評佩洛西竄訪台灣，給台獨援手，體現了香港一國兩制的一國精神。內地開始對台灣作經濟封鎖，香港可怎樣配合呢？攻城之法，不是完全圍堵，而是圍三面，一面放。放一面便可使敵可暫緩一口氣，也可找機會從缺口突圍，成與敗都可使城內不會絕望地死守，不會求玉石俱焚。有突圍出走的希望，便難以堅守其餘三面，盡量集中力量與精神於突圍希望。此舉多能以死傷較少而攻陷城池，且可圍剿出逃敵軍，更易達到破敵佔城的效果。

內地圍堵台灣，目的不是單為使台灣政治經濟抵受不住壓力而崩潰，更在於兩岸統一。錯在台獨，錯在台獨化的政權，不在於普羅大眾。因而圍堵台灣是要打擊台獨化的政權勢力，殃及池魚也盡可能有所抑制。

內地圍堵台灣，今次已明顯證明是可執行。在強大軍力威嚇之下，台灣台獨化的政權不敢抗拒，美國及西方也只能在輿論上抗議，不敢出動武力給台灣解圍，只一心等待內地軍演之後回復以前狀況。可是，一來軍力壓迫便已成新常態，不會倒退。二是圍堵之下，再進一步便是封鎖台灣，民進黨政權與台灣民眾不能視若無睹，今後行事更要如履薄冰，兩岸主動權盡在內地。三是經濟制裁可增可減，台灣經濟沒法向美日歐等求助。因台灣進出口岸均可被內地軍力隨時封鎖。在美日歐的空言支持之下，台灣便坐困愁城，下一步沒得走了！

在這境況下，香港是跟隨內地經濟制裁台灣，抑或是在圍城中開缺口，但不是網開一面。香港要成為台灣進出口轉口轉運的主要視窗，讓台灣民眾與企業有逃難之希望，也成兩岸關係中以我為主的緩衝之地。台灣的對外經貿若依賴香港轉口轉運，企業與金融也會隨之來港。內地不再與台灣直接交涉，以封、以圍為主，其餘的便在香港，讓特區政府在中央政府監督指導下與台灣維持一定的雙通管道。一是把台灣的政治層次，降至與香港一樣的地方特區。二是多了香港的緩衝、仲介，兩岸關係多了迴旋空間。亦有助建立香港作為內地對外關係的橋頭堡，把台灣對外的經貿關係納入香港，抑台揚港，發揮一國兩制中的兩制優勢。

當然，如此轉變，香港角色吃重，智慧與人才的要求更為緊迫，新一屆特區政府責任更重，挑戰更大。