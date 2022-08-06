所謂「北平模式」，就是解放軍以武力逼迫國民黨的傅作義和談，放下武器，傅作義20幾萬守軍走出城門接受解放軍的改編和政訓，北平和平解放。

在此之前，傅作義自恃有幾十萬大軍可以頑抗，開出很高條件，例如要與共產黨成立「華北聯合政府」，他還要指揮軍隊。談判之初，中共代表就向傅作義提出基本原則，以放下武器、解除武裝為前提，絕不允許保留其反動武裝，不建立「華北聯合政府」，中共的條件很辣，傅作義不接受。然而打過幾仗後，他的王牌部隊被消滅，天津失守（原本以為可以守30天，結果不到30個小時就被解放軍拿下），傅作義在最後通牒限期下乖乖投降，北平和平解放。

現在，台灣當局的處境像極1949年的北平，傅作義被解放軍團團圍住，打又打不過，跑又跑不了，山窮水盡，外無援兵。台灣迷信甚久的援兵——美國和那些亂七八糟的「盟友」根本不想也不敢施以救援，他們這個時候介入救援，等於向中國宣戰，是在找死。今日的台海局勢可不是當年的「韓戰」，美國可打着聯合國的旗號糾集十幾個國家來個「仁川登陸」，借他們18個膽也不敢！即使冒險一試，必定慘敗，落花流水。

就處境而言，今日的蔡英文之流比當年的傅作義還可憐、還驚恐，不過他們也不會甘心投降，他們會聽從山姆大叔的指示「先頂頂」、「讓美軍有馳援的時間」，台灣當局也會以為「備戰多年」，買了大量「美國先進武器」，集訓了百萬計的「預備軍」，「不能輕言放棄」，怎麼也能扛段時間，傅作義當年也有類似幻想。

當年中共以武逼和談時，已宣布傅作義是戰犯，給他造成巨大心理壓力。今天大陸一旦展開「北平模式」，也應宣布蔡英文之流是干犯「分裂國家罪」和「叛國罪」的戰犯，膽敢「以武拒統」必嚴懲之。從1948年11月到1949年1月，「北平模式」約兩個月完成，今用之於台灣，要多久？