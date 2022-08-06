「甚麼叫惡？甚麼叫無恥？如果世界上還有人不明白，請看看G7和歐盟外長的聲明，這就是現實中萬惡無恥的活生生標本。作惡多端，糾集同夥，變本加厲，萬惡之尤。助紂為虐，沆瀣一氣，無恥之極。世界上為甚麼有那麼多戰爭動盪不安定？就是因為有這些惡，還有這些無恥。」

這番話來自中國駐歐盟使團發言人，是對G7和歐盟外長涉台聲明的反擊，可謂擲地有聲，與平時蒼白無力的外交辭令完全不同，有人稱之為「討賊檄文」，一點也不誇張。為何如此激憤？皆因西方欺人太甚。台海局勢弄到如此田地，是美國一手造成，是佩洛西老太婆肆意玩火導致，G7和歐盟反而倒打一耙，指中方的行動可能升高緊張局勢，造成地區不穩云云。這種賊喊捉賊的強盜邏輯，確實稱得上無恥之極。

這些西方國家早就與中國大陸建立外交關係，表示他們都承認「一個中國」的國際共識，都明白台灣並非主權國家，既然如此，他們有何權利指手畫腳？他們整天將「基於規則的國際秩序」掛在嘴邊，其實他們粗暴干涉中國內政，侵犯中國主權，正是嚴重破壞國際規則。德國外長貝爾伯克聲稱「不接受大國侵略小國」，更是九唔搭八，如果台灣是一個國家，為何進不了聯合國？為何西方國家不與其建交？美國攻打阿富汗、伊拉克、敍利亞、利比亞，才是如假包換的「大國侵略小國」，為何西方不譴責反而助紂為虐？

江山易改，本性難移，不管西方披着多麼漂亮的文明外衣，都無法掩蓋醜陋的強盜本質。他們當年組成八國聯軍侵略和掠奪中國，今天依然賊心不死，一直想重溫舊夢，奈何有心無力，只能搞些小動作。這些小動作無疑給中國帶來不少麻煩，但始終改變不了台灣是中國領土一部分的事實。

說到底，打鐵還需自身硬。中國要徹底擺脫西方的欺凌，必須進一步提升綜合實力尤其是軍力。世界永遠都是弱肉強食，西方強盜只認拳頭不分是非，跟他們講道理、講國際規則，無異於與虎謀皮。在這方面，中國應該以俄羅斯為師，學習普京的硬氣，學習戰鬥民族的勇氣，為了維護本國利益，即使與整個西方為敵也無所畏懼。或者中國也應重新檢討不結盟政策，面對日益惡劣的國際環境，面對美西方拉幫結派，單打獨鬥已不合時宜。