升中派位上月底放榜，在移民潮愈演愈烈下，獲派首三志願的學生創歷史新高，但弱勢學校在生源不足下要各出奇謀「搶客」，教師不得不化身「經紀」，接送新移民學生家長前往學校參觀，甚至向新生送iPad或提供全年免費校車吸引轉校，令人側目。

有43年歷史的明愛柴灣馬登基金中學便因為收生不足，新學年停收中一生，2026年停辦，為這波移民潮淌下「第一滴血」。教育局最新數據亦指出，今個學年公私營小學共流失逾萬名學生，中學更流失逾1.4萬人。「粥多僧少」，學生獲派首志願較前容易，但Band 3學校便要面對收生不足問題，教師也要拋個身出來搶客，都可謂香港一景。

難為港府高官至今不肯正視香港爆發移民潮，李家超強調不會用「移民潮」形容近期港人離境現象，因為香港是開放城市，歷史上有人出入十分普遍。筆者有相識逾廿年的老友，暑假過後便舉家移民英國，連在港的唯一物業也賣掉，日後即使返港也是探親性質，不會留港生活。李家超認為「出出入入」好普遍，又謂不少港人移民後回流，這樣的見解或許適用於1997年的移民潮，卻未必適用於今日。高官一日不肯承認香港出現移民潮，一日不會推出針對性政策挽留人才，香港人財兩空便是必然結果。

有議員提議引入東南亞及內地學生以填補生源不足，這些學生來港後自資全費讀書，不需政府補貼。問題是，香港填鴨式教育對海外和內地生是否有足夠吸引力？自資全費來港讀書的學生，家境非富則貴，有大把選擇，直接去英國讀寄宿學校，不是比來港讀書更好嗎？要解決生源不足，引入外來生只是其中一途，根本之道還是為移民潮止血，並以優惠政策刺激港人生育。