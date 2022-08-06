如果有一個飛刀高手在你面前演練，一揚手，冷不防4把刀子激射而出，但不是向旁的地方射去，而是直接在你頭頂3吋位置擦過，再打在你身後的牆壁高處，把你嚇得半死。飛刀手要是這樣做，你知道是何用意嗎？那就是告訴你，第一，他無視於你，不必顧及你的面子；第二，你在他面前，只有待宰的份兒。

美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣之後，大陸對台的反制措施勢挾風雷，解放軍一舉包圍台島，在多處地方開展軍事演習。事前有傳聞說，今趟演習異乎疇昔，解放軍的導彈會直接飛越台島上空。筆者對此曾半信半疑，因為飛越台島就等於侵入領空，此事可不是鬧着玩的。況且導彈再先進，也有失靈之時，一旦弄不好，掉在島上，爆炸焚燒，就會惹起軒然大波。因此，我估計即使當真以導彈穿越台灣，充其量也只會射一、兩支，更可能只挑台南一帶，人煙稀少之處才作表演。

豈料8月4日傳來消息，解放軍在台灣海域試射了11支東風導彈，其中有4支是從台北上空掠過。要知道，台北人口密集，在大白天內，竟然有一支又一支的導彈，在頭頂呼嘯而過，想一想也讓人覺得寒心。這情況就等於美國第7艦隊試圖威懾中國，於是接連發射4支戰斧式巡航導彈，橫越香港九龍半島上空。若然果真如此，就等於在香港以至中國人的面上，賞了4記耳光。

在現實上，美帝主義當然不敢用導彈主動挑釁香港，因為他們知道，解放軍可不是吃蒜的。然而，台灣軍隊不同，他們在一天之內被連打4巴掌，卻只能繼續啞忍，因為台軍固然無力反制，另一方面，這一身的騷氣，還不是蔡英文政府自招所致！