美國眾議院議長佩洛西結束寶島之行後，轉往南韓訪問，竟遭總統辦公室官員以總統尹錫悅休假日程與佩姥訪韓行程重疊，未有安排兩人會晤。這表面上是對「失道阿婆」的一記當頭棒喝，有分析甚至形容是中方施壓所致，這是對美方的操作所知甚微，若非昧於事實，便是太過抬舉了。

論壇數，佩洛西只是一個專門負責在台前演出滑稽情節的喜劇演員，就算挾着訪台時獲蔡英文送贈的「小學生風紀綵帶」——特種大綬卿雲勳章之「愚威」，又一改摸黑抵台時的偷雞摸狗格局，這次不再奏起多耗3小時的繞飛曲目了，改在日光之下抵達南韓，也改變不了此一事實，佩洛西始終是那個又要主動握手又要撕爛特朗普國情咨文講稿，做事很畫公仔畫出腸的諧星。

然而，她畢竟也是美國總統繼位順序中排名第二位之人物，若然沒有華府的點頭，「親美、反華、抗朝」的尹錫悅會膽敢對佩姥「點唱」香港組合草蜢的「Hey，放假啦」？佩姥長途跋涉來到只為了通電話，這是為了向發明電話的貝爾致敬嗎？

就在解放軍圍繞台灣進行軍演之際，美國宣布押後民兵3型洲際導彈試射，其實不用美媒引述美國官員，任誰也知延遲試射是為免讓北京誤解，因而令目前緊張的中美關係升溫。尹錫悅打出「放假」牌頭，但也與佩洛西通電話約40分鐘，作用亦是一樣，此事的出現絕非因為中方施壓。

別忘記，尹錫悅靠打反華牌上台，近日民望插水，近年南韓人對中國負面看法加深，若你是尹錫悅會在此時冒可能得罪華府的風險，去接受北京的施壓嗎？北韓領袖金正恩日前才揚言全殲尹錫悅政權及軍隊。泡菜大叔會反而於此刻一腳踢開山姆大叔的大腿嗎？答案將反映閣下究竟有沒有看清世界格局。