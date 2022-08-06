衞生署轄下聯合科學委員會近日開會後，一致決定將新冠疫苗接種的年齡下限，由原本3歲下調至6個月大。鑑於近日接連有幼童染疫後病危及死亡，港府這次急於為幼童打針，是堵塞幼童防疫漏洞，亦是在與時間競賽，趕在秋冬流感高峰期前做好準備。

不少確診幼童都出現病情危殆或死亡的情況，主要是因為他們暫時不可接種疫苗，對新冠病毒沒有抗體，加上其免疫系統未完全發育，一旦染疫，容易引起重症或引發腦炎等嚴重併發症，死亡風險極高。據港大研究，11歲以下兒童感染新冠病毒入院後，入住兒童深切治療部及死亡率分別為1.8%及0.2%，重症及死亡個案逾20多宗。

本港現時所使用疫苗的安全性得到驗證，防疫成效亦獲認可。科興採取的滅活疫苗技術相當成熟，其早前公布6個月大至3歲接種者的結果，在安全性和免疫反應方面都有良好表現，亦未有嚴重不良反應。至於復必泰則被建議稀釋後接種，在一個半月前美國已批准緊急使用疫苗，6個月或以上的幼童可接種，並沒有嚴重過敏情況出現。

目前因染疫入院的病人中，有一成六是3歲以下幼童，人數僅次於80歲以上長者。現時本港為幼童接種疫苗的措施剛起步，加上秋冬季臨近，屆時可能出現變種病毒，一旦爆發新一波疫情，可令公共醫療系統再受壓。就此，筆者期望政府盡快引進幼童合適的疫苗，如兒童版復必泰；做好接種安排及跟進服務，為接種的兒童及其家長作出適切支援，並加強宣傳解說工作，組織專家公布數據，讓家長安心。為幼童安全着想，家長亦應盡快接種疫苗，助建立起更穩固的社會免疫屏障，讓社會早日復常。