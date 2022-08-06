連續數天有關台海的新聞，無論境內外，也無論中西篇報道與評論，都大書特書一個「竄」字。配得起這個字的，自必是被蔡英文披上「特種大獸」勳章的美國眾議院議長佩洛西。這隻特種大鼠，在黑暗中鼠竄台灣撐台獨、搞分裂，一如過街老鼠遭人喊打。因此，也連帶另一字暢旺所有報道，便是「一」字——統一祖國、一舉圍封、一切準備、一統山河、一網成擒。台獨鼠輩們最怕是一網成擒，竄也竄不了。

特種大鼠佩洛西竄回老巢了，台灣卻周遭長短火，快慢速的捕鼠器震天價響，台獨鼠輩們竄往何處？全國人民就看你橫行到幾時，笑看「新八國聯軍」的七大工業國發無力聲明「做架樑」。

「特種大獸」是何鼠科也？為何竄台翌日直奔鼠地覓曾竄逃台的內地和香港曾被追緝或服刑的鼠輩，如吾爾開希和銅鑼灣店長之流？翻查鼠迹案底，原來「特種大獸」早在1989年在北京東城區，因涉嫌流氓罪被公安機關拘留數日；1991年時任眾議院議員，應邀訪華期間，在天安門廣場拉橫額，被捕驅逐出境，她早有反共反華纍纍罪行前科。最為港人熟悉和憤怒的，是3年前香港的「反送中運動」和世紀黑色暴亂「顏色革命」，這隻「特種大獸」嘲笑港人在暴動中的水深火熱是「一道美麗的風景線」，更動用國家力量通過多條涉港法案，干涉中國內政、破壞香港法治。如此嚴重鼠禍，一日不除，香港難有一日安樂！台海難有一天的和平！

我國偉人毛澤東說得好：「搬起石頭砸自己的腳。」鼠輩佩洛西雖云是「特種大獸」，卻是「偷雞唔到蝕把米」，為統一大業推前實現歷史突破的一大步。人民解放軍已兵臨城下，形成「甕中捉鱉」包圍之勢，和統武統悉隨尊便！