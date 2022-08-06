行政長官李家超上月首次出席立法會答問大會，就揚言要對外「說好香港故事」！然而，要說好香港故事，就是要多關心市民的「小事」，市民如對政府有查詢或投訴可致電1823，1823提供24小時一站式服務，為市民解答23個參與部門嘅服務查詢，並接收市民對所有政府服務嘅投訴、建議和讚賞。之不過，申訴專員公署指今年1至5月接獲唔少投訴，指1823冇接聽市民電話，又被斷線，市民根本求助無門。

呢，求助無門絕不能看成「小事」，皆因「積怨」會變成「大事」，社會上嘅衝突往往因而變成一發不可收拾嘅民憤！一個社會，負面新聞太多，慢慢便變成悲情城市，再想「說好故事」就難了！

日前深水埗石硤尾邨一個公屋單位，被揭獨居女子已死去多日。據悉鄰居聞到惡臭，多番要求房屋署跟進均被冷待，直至忍無可忍下報警求助，才揭發獨居女子已死去多天。房署及屋邨辦事處懶散態度備受質疑。事後嘅清潔及消毒，據悉臭味揮之不去，街坊都難頂及不安。這方面是否可做得好啲？

要「說好香港故事」，政府處事不能太官僚！親民並非做騷，要有真感情；愛民要有真措施；利民更要見真成效。「治政之要在於安民，安民之道在於察其疾苦」。察民疾苦很重要，老朽又見到有位曾先生，3年前確診罕見嘅遺傳血管性水腫（HAE）。有醫生指此病「容易醫、易解決」，不過藥費昂貴，一針索價近萬。比起其他有相關藥物資助嘅地區，如英國、澳洲、台灣等地，香港就較為落後，促醫管局趕上國際標準，讓每名患者至少有兩劑如救命針嘅急救藥物傍身。既然有針打可救命，政府還有甚麼可猶豫？德莫高於愛民，政府並不缺這點錢！說好香港故事，請多關心民瘼！